The Punisher rinnovata per una seconda stagione

Frank Castle continuerà a punire i cattivi per la gioia del pubblico di Netflix. Con un breve video pubblicato sui vari profili social, il servizio di video in streaming ha annunciato il rinnovo della serie Marvel The Punisher per una seconda stagione.

Spin-off di Daredevil, lo scorso 17 novembre The Punisher ha riportato l'ex star di The Walking Dead Jon Bernthal nei panni dell'amato personaggio Marvel Frank Castle. Nei primi 13 episodi della serie, Frank scopre una cospirazione che ha radici ben più profonde nella malavita di New York. Ormai noto nella Grande Mela con l'appellativo The Punisher, lui deve scoprire la verità su ingiustizie che non riguardano soltanto la famiglia che ha perduto.

Il rinnovo di The Punisher segue quelli di Daredevil per una terza stagione e di Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist per una seconda. Al momento Netflix ha fissato una data solo per il ritorno della serie con protagonista Krysten Ritter: 8 marzo.