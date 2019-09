The Politician, la nuova serie di Ryan Muphy da oggi su Netflix: La nostra video-intervista ai protagonisti

News Serie TV

Chi ha detto che la politica non è divertente? Ben Platt e Zoey Deutch presentano la nuova creazione di Ryan Muphy.

È l'inizio di una collaborazione che promette di fare scintille. Dopo l'accordo firmato nel febbraio del 2018, il pluripremiato Ryan Murphy, ovvero lo straordinario talento dietro serie di enorme successo quali Glee, American Horror Story, American Crime Story, Pose e Nip/Tuck, arriva su Netflix con The Politician, prima di una lunga serie di produzioni originali per il servizio di video in streaming. Disponibile da oggi, la musical comedy segue Payton Hobart, un ricco studente di Santa Barbara che fin dall'età di 7 anni sa che un giorno diventerà Presidente degli Stati Uniti d'America. Prima, però, dovrà attraversare il percorso politico più avverso e pericoloso della sua carriera: essere eletto presidente del corpo degli studenti alla Saint Sebastian High School, in modo da assicurarsi un posto ad Harvard. Ovviamente, senza fare una mossa falsa, riuscendo a screditare i suoi agguerritissimi oppositori. Niente di più complicato... e divertente.

Creata, scritta e diretta da Murphy, e interpretata tra gli altri da Jessica Lange, Gwyneth Paltrow e Bette Midler, The Politician è stata già rinnovata per una seconda stagione, proprio perché Murphy è il Re Mida delle serie tv e, come pochi altri, riesce a popolare i suoi show delle star più amate. Alcune le abbiamo già nominate, ma la serie introduce anche diversi volti meno noti al grande pubblico, come Ben Platt, il protagonista, anche uno dei produttori esecutivi, e Zoey Deutch. Li abbiamo incontrati a Londra. Ecco cosa ci hanno raccontato di questa loro avventura:





Foto: Just Jared