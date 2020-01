The Pembrokeshire Murders: Luke Evans protagonista della nuova serie crime di ITV

News Serie TV

Il drama si basa sulla storia vera del serial killer John Cooper.

La star de L'alienista Luke Evans torna in TV in The Pembrokeshire Murders, nuova serie crime di ITV prodotta dalla World Productions, la stessa casa di produzione della serie Bodyguard. L'attore, che rivedremo prossimamente anche nel sequel de L'alienista The Angel of Darkness, interpreterà l'agente di polizia Steve Wilkins.

The Pembrokeshire Murders: La trama

La miniserie in tre parti racconta la storia del temibile John Cooper, un serial killer che negli anni '80 fu autore di almeno due omicidi che sconvolsero gli abitanti del Pembrokeshire, regione nel sud del Galles. La storia si basa sul libro true crime intitolato The Pembrokeshire Murders: Catching the Bullseye Killer scritto a quattro mani proprio dall'agente Steve Wilkins, che guidò le indagini subito dopo i delitti, e dal giornalista di ITV news Jonathan Hill. Rimasti irrisolti per diversi anni, i casi degli omicidi del Pembrokeshire sono stati riaperti solo nel 2006 da Wilkins grazie ai nuovi metodi di investigazione. Le nuove tecnologie hanno permesso alla scientifica di collegare quegli omicidi a una serie di effrazioni commesse tra gli anni '80 e gli anni '90. Il colpevole di quelle effrazioni era John Cooper, in carcere ma sul punto di essere rilasciato per aver scontato la sua pena. L'obiettivo dell'agente Wilkins era dimostrare la colpevolezza di Cooper prima che tornasse in libertà.

Il cast

Oltre a Luke Evans, nel cast di The Pembrokeshire Murders vedremo Keith Allen (Kingsman - Il cerchio d'oro) che interpreterà il killer John Cooper, Owen Teale (Il Trono di Spade), Alexandria Riley (The End of the F***ing World), Caroline Berry (Requiem), Oliver Ryan (Tutti i soldi del mondo), David Fynn (Undateable) che interpreterà il giornalista Jonathan Hill. La serie è scritta da Nick Stevens (In Plain Sight).

Luke Evans si è detto privilegiato per essere stato scelto per il ruolo di Steve Wilkins. "È una grande responsabilità per me, dal momento che la serie racconta di un evento tragico che ancora oggi affligge le famiglie di coloro ai quali è stata tragicamente portata via la vita", ha detto l'attore. Polly Hill, a capo delle produzioni drammatiche di ITV, ha dichiarato: "La sceneggiatura di Nick Stevens è un affascinante e intelligente resoconto su come e perché la polizia riaprì quei casi di omicidio irrisolti e mostra in che modo è stato riconsegnato alla giustizia un serial killer che era riuscito a sottrarvisi per decenni. Luke Evans sarà un incredibile Steve Wilkins e questa serie sarà un imperdibile appuntamento per gli spettatori di ITV".

Le riprese di The Pembrokeshire Murders inizieranno nelle prossime settimane.