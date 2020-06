The Others diventerà una Serie TV in lingua spagnola

News Serie TV

Dopo la notizia di un probabile remake cinematografico, si apprende che BTF Media ha acquistato i diritti del film horror con Nicole Kidman per farne uno spin-off televisivo.

The Others, film del 2001 diretto da Alejandro Amenabar e diventato subito un classico del genere horror, potrebbe ispirare molto presto una Serie TV. Variety riporta che BTF Media, società di produzione con sede a Miami, ha acquistato i diritti del film per farne uno spin-off televisivo in lingua spagnola.

La trama di The Others

In The Others Nicole Kidman interpreta una madre che, in attesa del ritorno del marito dal fronte francese della Seconda Guerra Mondiale, vuole proteggere i suoi figli da una malattia dovuta a un'accentuata sensibilità alla luce, che non permette loro di esporsi ai raggi diretti del sole. L'arrivo di tre enigmatici domestici in casa, però, coincide con l'inizio di strani fenomeni paranormali. Incassando più di 200 milioni di dollari, il film fu un grande successo e valse a Kidman una nomination ai Golden Globe.

I primi dettagli sulla serie TV e il remake al cinema

Non è noto quanto e come la Serie TV di BTF Media si allontanerà dal film originale ma sappiamo che sarà pensata specificatamente per un pubblico latino. "Siamo onorati di portare un remake inimmaginabile per il pubblico di lingua spagnola", ha dichiarato Ivonne Vela di BTF Media aggiungendo: "È incredibile come una storia scritta 20 anni fa risuoni forte ancora oggi: temi come l'auto-isolamento, la paranoia e la paura, insieme all'intenso desiderio di proteggere i nostri figli e noi stessi dai danni sono più attuali che mai".

La notizia di una Serie TV basata sulla pellicola di Amenabar, arriva solo due mesi dopo l'annuncio di un possibile remake in lingua inglese di The Others dopo l'acquisizione dei diritti da parte della Sentient Entertainment di Los Angeles. Il rinnovato interesse per il film non desta stupore, considerato anche l'imminente ventesimo anniversario dall'uscita.