The Originals: Il primo trailer della stagione conclusiva

È atteso negli Stati Uniti per il 20 aprile il primo dei 13 episodi che, dopo cinque stagioni, concluderanno la serie soprannaturale The Originals, nata come spin-off di The Vampire Diaries. Nell'attesa, The CW ne ha diffuso via TVLine il primo trailer, che ritrae la famiglia Mikaelson riunita dopo un lungo periodo di lontananza, sebbene questo potrebbe ora mettere in pericolo Hope (interpretata da Danielle Rose Russell), che diventata nel frattempo un'adolescente sta frequentando la Salvatore Boarding School for the Young & Gifted a Mystic Falls e sperimentando i suoi nuovi poteri. La clip mostra anche la new entry Torrance Coombs (Reign) nei panni del provocante Declan, nuovo amico-con-benefici di Hayley, mentre in sottofondo si sente Vincent parlare in modo preoccupante di "oscurità come non l'abbiamo mai conosciuta".