The Office verso il ritorno in tv: L'ideatore al lavoro sul reboot

News Serie TV

Un annuncio ufficiale sarebbe atteso nei prossimi giorni. Greg Daniels di nuovo alle sceneggiature.

Le vicende dei dipendenti della Dunder Mifflin potrebbero tornare a far ridere il pubblico delle serie tv. Secondo Puck News, il co-ideatore e produttore esecutivo Greg Daniels sta lavorando a un reboot della celebre e osannata comedy sul posto di lavoro The Office, conclusasi nel 2013 dopo nove stagioni. La notizia sarà annunciata formalmente nei prossimi giorni, quando lo sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America cesserà ufficialmente dopo che ieri WGA e AMPTP hanno raggiunto un accordo provvisorio che dovrà essere ratificato dai membri del sindacato.

The Office torna in tv con un reboot

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli del progetto. Impegnato attualmente dietro le quinte di Upload, la comedy più vista di Prime Video, Daniels ha ideato The Office con Ricky Gervais e Stephen Merchant adattando la loro omonima comedy per la britannica BBC. Nel corso delle sue nove stagioni su NBC, la serie è stata premiata con cinque Emmy, due dei quali vinti proprio da Daniels per la sceneggiatura del doppio episodio della settima stagione Addio Michael e del finale, anch'esso in due parti. Con un Emmy è stato premiato anche il protagonista Steve Carell.

Quest'ultimo ha interpretato per sette stagioni Michael Scott, il direttore regionale della filiale di Scranton della Dunder Mifflin, una compagnia di articoli di carta. Un uomo socialmente inetto come manager, spesso inopportuno e con un disperato bisogno di attenzioni e affetto. Lo stesso Carell, in una precedente occasione, aveva detto che una serie come The Office probabilmente non funzionerebbe nella tv di oggi, in gran parte a causa delle battute razziste e sessiste del suo personaggio praticamente in ogni episodio. Tuttavia, è stato in parte smentito dai numeri delle piattaforme streaming, dove la serie ha avuto un enorme successo negli anni successivi alla sua conclusione mentre si faceva conoscere e apprezzare da nuovi spettatori.

Un primo tentativo di riavvio di The Office c'era stato nel 2017 da parte di NBC, per la stagione televisiva 2018-19. Carell non era stato coinvolto, mentre si scrisse che la nuova serie sarebbe stata ambientata nella stessa filiale di Scranton della Dunder Mifflin e avrebbe coinvolto un mix di vecchi e nuovi personaggi. Il progetto, tuttavia, non andò avanti.