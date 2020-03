The Office: La reunion di John Krasinski e Steve Carell per i quindici anni della serie

News Serie TV

Gli attori hanno ricordato aneddoti e curiosità sulla comedy che li ha resi famosi.

Forse siamo abituati, in tempi di smart working, a comunicare con il capo a distanza in videoconferenza. Ma che dire quando il capo in questione non è uno qualsiasi? In occasione del quindicesimo anniversario di The Office, John Krasinski ha ospitato nel suo talk show virtuale intitolato Some Good News proprio Steve Carell, l'attore che nella serie interpretava l'indimenticabile capoufficio Michael Scott. Nel corso di questa speciale reunion, i due interpreti, che hanno recitato insieme nell'apprezzata comedy di NBC per sette stagioni (su nove), hanno parlato nostalgicamente di The Office e svelato divertenti retroscena.

Some Good News di John Krasinski

Con la chiaccherata insieme a Carell, il protagonista di Jack Ryan ha inaugurato sul suo canale YouTube Some Good News, uno speciale talk show condotto rigorosamente dal salotto di casa sua. Nel programma Krasinski parla solo di buone notizie e, come ha detto lui stesso, di "storie che ci fanno sentire meglio in questo periodo o che ci fanno sorridere". E siccome sono già passati quindici anni dalla messa in onda del primo episodio di The Office, quale occasione migliore per condividere qualche ricordo sulla comedy insieme a Steve Carell?

La chiacchierata a distanza tra John Krasinski e Steve Carell

Krasinski ha ricordato di quando, appena finito di girare l'episodio pilota della serie, aveva deciso di tornare al suo vecchio lavoro perché non credeva che The Office potesse avere successo. "Ero un cameriere quando ho ottenuto quel lavoro e avevo 23 anni. Dopo il pilot, sono tornato a servire ai tavoli perché ero sicuro che la cosa non sarebbe andata avanti. Tutti lo pensavamo", ha detto l'interprete di Jim Halpert. Insieme a Carell, hanno ricordato le loro scene preferite; tra queste, quella in cui Michael mostra orgogliosamente un nuovo televisiore al plasma in realtà con uno schermo molto piccolo o quella in cui Jim imita Dwight (Rainn Wilson) vestendosi e atteggiandosi come lui.

Reunion di The Office in vista?

John Krasinski, alla fine, ha voluto dar voce anche a tutti i fan di The Office che vorrebbero una reunion degli attori della serie. "Sentite, so che tutti ne parlano. Si spera che un giorno potremo riunirci come tutte le persone normali, anche solo per salutarci" auspicando, quindi, una reunion di The Office lontano dalle telecamere.

Se volete riguardare o recuperare l'intera serie, trovate tutte le stagioni di The Office disponibili in streaming su Amazon Prime Video.