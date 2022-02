The Offer: Miles Teller sfida Hollywood nel primo trailer della miniserie che svelerà i retroscena de Il Padrino

News Serie TV

Il drama, che racconterà la storia della realizzazione del film cult di Francis Ford Coppola, debutterà negli Stati Uniti il 28 aprile.

Dopo aver diffuso le prime foto, Paramount+ ha svelato il primo trailer di The Offer, la miniserie che ci farà conoscere la travagliata vicenda che ha portato alla realizzazione del film Il Padrino che ha fatto la storia del cinema. L'idea, gli ostacoli lungo il percorso e persino la lotta contro la mafia che voleva boicottare il progetto saranno raccontati attraverso il punto di vista del produttore Albert S. Ruddy (interpretato da Miles Teller) che più di tutti credette nel film che gli avrebbe fatto vincere un Oscar.





La trama di The Offer

Nel teaser vediamo Ruddy e il capo dei Paramount Studios Robert Evans (Matthew Goode) discutere del progetto de Il Padrino. "Hai il cervello e le palle: prova a usarle entrambe", dice Evans. Creata dal nominato all'Emmy per Escape From Dannemora Michael Tolkin che l'ha scritta insieme a Nikki Toscano, The Offer racconta in 10 episodi la difficile realizzazione dell'iconico film diretto da Francis Ford Coppola. La produzione, infatti, fu particolarmente travagliata, tra divergenze creative e interferenze della stessa mafia che minacciava di far deragliare il progetto. "I film gangster sono morti", si sente dire Ruddy a un certo punto nel trailer. Ma la sua determinazione portò al risultato che tutti conosciamo e che proprio quest'anno compie 50 anni. "Mi sono convinto a fare questa serie quando Al mi ha detto 'Ogni giorno in cui ho girato Il Padrino è stato il giorno peggiore della mia vita'. E questo mi ha fatto capire che avevamo una storia", ha spiegato a Vanity Fair il creatore di The Offer Michael Tolkin.

Il cast

The Offer ha messo insieme un cast davvero mastodontico. Oltre a Goode e Teller (che ha sostituito Armie Hammer inizialmente scelto per il ruolo), ci sono Dan Fogler nei panni di Francis Ford Coppola, Juno Temple nel ruolo della segretaria di Ruddy e braccio destro Bettye McCartt e Giovanni Ribisi nel ruolo del famigerato mafioso Joe Colombo. Tra i protagonisti, inoltre, ci sono anche Colin Hanks e Burn Gorman che saranno rispettivamente un dirigente degli studios e Charles Bluhdorn, a capo di Gulf+Western allora proprietaria di Paramount; Justin Chambers (Grey's Anatomy) nel ruolo di Marlon Brando, Anthony Ippolito in quello di Al Pacino, e Patrick Gallo (The Irishman) nei panni di Mario Puzo, l'autore del libro da cui il film è tratto.