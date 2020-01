The New Pope: Quando esce, trama, anticipazioni, cast e personaggi

News Serie TV

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie di Paolo Sorrentino in arrivo su Sky Atlantic.

Tre anni dopo The Young Pope, Paolo Sorrentino torna in Vaticano per raccontare, in The New Pope, l'intimità di un nuovo Papa (senza dimenticare quello vecchio). La nuova serie ripartirà dalla storia narrata in The Young Pope ma amplierà il racconto. C'è un nuovo Papa, Giovanni Paolo III (John Malkovich), diverso e allo stesso modo fragile rispetto al precedente Pio XIII (Jude Law). Ma ci sono anche nuove ambientazioni, nuovi temi e nuovi spunti di riflessione. Tutto, come sempre, è filtrato dalla disincantata e visionaria lente del regista napoletano. Ecco tutte le notizie sulla trama, le anticipazioni, il cast, i luoghi delle riprese e tutto quello che bisogna sapere prima di vedere The New Pope.

The New Pope: Data di uscita

The New Pope debutterà venerdì 10 gennaio 2020 alle 21:15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. La serie è composta da 9 episodi, uno in meno rispetto a The Young Pope. Vision Distribution porterà la serie anche al cinema: a partire da lunedì 13 gennaio e per ogni lunedì successivo alla messa in onda, gli episodi saranno in sala in versione originale sottotitolata. I cinema dove The New Pope sarà programmato sono il Cinema Anteo di Milano, il Quattro Fontane di Roma e il Cinema delle Palme di Napoli.

The New Pope: La trama

La storia riparte dal letto di ospedale dove Pio XIII è in coma. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far eleggere Papa Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico e illustre predecessore, mentre in Vaticano, Voiello fatica a gestire una Chiesa aggredita da scandali - che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie - ma anche da minacce esterne; Sofia ed Esther si rivelano molto diverse da quello che appaiono e il Cardinal Guiterrez continua a combattere contro le sue contraddizioni. Alcuni fedeli, poi, cominciano a idolatrare Pio XIII che, anche se ancora ricoverato, inizia a lanciare strani messaggi.

The New Pope: Realtà e fantasia nella trama della serie

Non solo una Chiesa con due papi. Nella trama di The New Pope entrano prepotentemente temi attualissimi e scottanti: il fondamentalismo religioso, la questione dell'immigrazione, l'omosessualità tra i sacerdoti, il ruolo delle donne nella Chiesa, solo per citarne alcuni. Oltre a fatti ispirati dall'attualità, in questa serie Sorrentino arriva anche a immaginare eventi mai accaduti (ma spaventosamente verosimili) come quello di un attentato terroristico in Vaticano.

The New Pope: Il cast

Oltre ai due papi protagonisti, in The New Pope tornerà Silvio Orlando nei panni del Cardinal Voiello, uno dei personaggi più amati di The Young Pope. Tra gli attori che riprendono i ruoli già ricoperti in The Young Pope ci sono Javier Cámara (Cardinal Gutierrez), Cécile de France (Sofia), Ludivine Sagnier (Esther) e Maurizio Lombardi (Cardinal Mario Assente), ai quali si aggiungono i nuovi Henry Goodman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Ulrich Thomsen (The Blacklist), Mark Ivanir (Homeland) e Massimo Ghini (Matrimoni e altre follie).

The New Pope: Dove è stata girata

Se The Young Pope era ambientata soprattutto all'interno delle mura dello Stato Vaticano, The New Pope amplierà il suo raggio d'azione: oltre alla Capitale, una decadente Venezia e le campagne inglesi sono solo alcuni dei luoghi in cui si svolgerà la storia della nuova serie. Le riprese si sono svolte in diverse location: Roma (dove, a Cinecittà, sono stati ricostruiti gli ambienti vaticani) ma anche in Abruzzo (dove è stata ricostruita una serra in un monastero), sulle sponde del Piave e tra le montagne di Cortina.

The New Pope: Il poster ufficiale e le foto

Nell'intrigante poster ufficiale diffuso da Sky si vedono i due papi in primo piano e una croce neon alle loro spalle. Nelle nuove foto scattate sul set si vedono gli altri personaggi della serie. In un'immagine si intravede anche la stessa croce colorata rappresentata nel poster.

