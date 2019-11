The New Pope: ecco quando esce la nuova serie di Paolo Sorrentino. Foto e poster ufficiale

News Serie TV

Il sequel con Jude Law e John Malkovich arriva su Sky Atlantic e NOW TV tre anni dopo The Young Pope.

Un nuovo Papa è pronto a salire al soglio pontificio. Ma, proprio come nella realtà, non sarà l'unico pontefice a Roma. Sky ha reso nota la data di The New Pope, la nuova serie ambientata in Vaticano creata e diretta da Paolo Sorrentino. Per l'occasione sono state diffuse nuove foto ed è stato pubblicato il poster ufficiale.

The New Pope: Data di uscita

The New Pope debutterà il 10 gennaio 2020 in esclusiva su Sky Atlantic e NOW TV. Nel cast ritroveremo Jude Law nei panni di Pio XIII che sarà affiancato dal nuovo Papa Giovanni Paolo III, interpretato da John Malkovich.

The New Pope: La trama

La storia riparte dal letto di ospedale dove Pio XIII è in coma. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far eleggere Papa Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico e illustre predecessore, mentre in Vaticano, Voiello fatica a gestire una Chiesa aggredita da scandali - che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie - ma anche da minacce esterne; Sofia ed Esther si rivelano molto diverse da quello che appaiono e il Cardinal Guiterrez continua a combattere contro le sue contraddizioni. Alcuni fedeli, poi, cominciano a idolatrare Pio XIII che, anche se ancora ricoverato, inizia a lanciare strani messaggi.

The New Pope: Il cast

Oltre ai due papi protagonisti, in The New Pope tornerà Silvio Orlando nei panni del Cardinal Voiello, uno dei personaggi più amati di The Young Pope. È stato ufficializzato inoltre il resto del cast: gli altri ritornati Javier Cámara (Cardinal Gutierrez), Cécile de France (Sofia), Ludivine Sagnier (Esther) e Maurizio Lombardi (Cardinal Mario Assente), ai quali si aggiungono le new entries Henry Goodman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Ulrich Thomsen (The Blacklist), Mark Ivanir (Homeland) e Massimo Ghini (Matrimoni e altre follie).

The New Pope: Il poster ufficiale e le foto

Nell'intrigante poster ufficiale diffuso da Sky si vedono i due papi in primo piano e una croce neon alle loro spalle. Nelle nuove foto scattate sul set si vedono gli altri personaggi della serie. In un'immagine si intravede anche la stessa croce colorata rappresentata nel poster.