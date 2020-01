The New Pope: Chi è Sir John Brannox, il nuovo Papa interpretato da John Malkovich

News Serie TV

La nuova serie di Paolo Sorrentino debutta domani sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Uno è giovane, misterioso e reazionario. L'altro è decadente, gentile e complicato. I due papi che vedremo in The New Pope di Paolo Sorrentino, in onda da domani sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, non potrebbero essere più diversi. Abbiamo imparato a conoscere Lenny Belardo, interpretato da Jude Law, già in The Young Pope. Nella nuova serie lo ritroveremo in coma, idolatrato come un santo, mentre in Vaticano si elegge un nuovo pontefice. Dopo una parentesi breve e imprevedibile, sale al soglio pontificio il cardinale inglese Sir John Brannox, interpretato da un malinconico John Malkovich. Cosa dovremo aspettarci da questo nuovo e misterioso personaggio? Ecco un ritratto di papa Giovanni Paolo III, il nuovo papa di Paolo Sorrentino.



The New Pope: Nuovo Trailer ITA: The New Pope: Il Full Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

Dalla campagna inglese al Vaticano: Chi è John Brannox

Sir John Brannox è un cardinale di nobili origini che vive in un enorme castello nella sua tenuta, alle porte di Londra. È elegante, ironico e, anche se all'apparenza mondano, vive una vita abitudinaria e solitaria. Nel tempo libero suona l'arpa, strumento che lo aiuta a creare un filo diretto con Dio. Il cardinale Voiello (Silvio Orlando) lo vuole Papa perché perfetto esempio di teorico della via media, la strada che persegue la verità e l'onestà evitando drammi e sconvolgimenti. Tronfio e volubile, John Brannox alla fine cede alle lusinghe di Voiello. L'aristocratico inglese, però, nasconde un inconfessabile segreto che lo accompagna fin dall'infanzia e che ha condizionato tutta la sua vita. Arrivato a Roma, deve fare i conti con la popolarità del vecchio Papa.

Due papi a confronto: Le differenze tra Pio XIII e Giovanni Paolo III

I due personaggi, creati dalla penna di Sorrentino, sono profondamente diversi. Lenny Belardo è istintivo, non bada al consenso ed è capace di attirare l'attenzione con i suoi gesti emotivi e i suoi discorsi rivoluzionari; è un prete che voleva diventare Papa per sconvolgere il mondo. Sir John Brannox, al contrario, è colto e taciturno; evita gli eccessi (se non quelli nell'abbigliamento e nello sfarzoso arredamento della sua villa) ma è profondamente vanitoso. "La differenza sostanziale tra i due è che uno vuole essere Papa, mentre l'altro, tutto sommato, non ci tiene più di tanto, e quindi c'è una differenza proprio di ambizione, di ruolo", ha spiegato il creatore Paolo Sorrentino. Se il primo considerava il papato come una missione, il secondo lo vede come un'opportunità per curare le proprie ferite, oltre a quelle della Chiesa. In comune i due papi hanno un'infanzia complicata e dei brutti ricordi dal passato.

Lo stile di John Brannox

Il personaggio interpretato da John Malkovich non passa inosservato. Sir John Brannox ama la finezza anche nel vestire. "Pur essendo un cardinale diventato Papa, non rinuncia mai a indossare nella vita privata i suoi splendidi abiti da dandy aristocratico inglese che fanno parte della sua storia, del suo passato, ma che persistono nel presente, anche se l'ufficialità lo costringe a indossare una linda talare bianca", hanno spiegato i costumisti della serie Carlo Poggioli e Luca Canfora. Per lui sono stati scelti completi - molti dei quali decorati a mano - realizzati con pregiate stoffe come raso, velluto e cashmere. John Malkovich ha confessato di essersi divertito a cambiare outfit in ogni singola scena.

Se siete curiosi di conoscere meglio il nuovo papa, potete leggere il nostro approfondimento su The New Pope e vedere la nostra intervista a Paolo Sorrentino. L'appuntamento con il sequel di The Young Pope è ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV a partire da domani sera 10 gennaio.