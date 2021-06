The Mosquito Coast rinnovata per una seconda stagione da Apple TV+

News Serie TV

Nella serie, basata sul romanzo "Costa delle zanzare", recitano Justin Theroux e Melissa George.

L'adrenalinica storia familiare di un inventore che scappa dagli Stati Uniti al Messico per mettere in salvo se stesso e la sua famiglia, al centro del drama The Mosquito Coast, ha convinto subito Apple TV+. La serie guidata da Justin Theroux (The Leftovers) tornerà con una seconda stagione sul servizio di video in streaming di Apple.

La trama e il cast di The Mosquito Coast

Creata dall'ideatore di Luther Neil Cross, The Mosquito Coast è l'adattamento dell’omonimo best seller (Costa delle zanzare in italiano), scritto da Paul Theroux (lo zio dell'attore protagonista). Descritta come un’avventura coinvolgente, con personaggi dalle molteplici sfaccettature, la serie segue il pericoloso viaggio di un idealista radicale e geniale inventore, Allie Fox (Theroux), che porta la sua famiglia in Messico per iniziare una nuova vita quando deve improvvisamente fuggire dal governo degli Stati Uniti. Melissa George (Grey's Anatomy) interpreta la moglie di Allie, Margot, mentre i loro due figli, Dina e Charlie, hanno i volti di Logan Polish e Gabriel Bateman (Stalker). La serie ha debuttato lo scorso 30 aprile su Apple TV+ e la prima stagione si concluderà domani, con l'uscita dell'ultimo episodio.

Le dichiarazioni di Apple TV+

"The Mosquito Coast ha ha catturato l'immaginazione degli spettatori di tutto il mondo, non solo per la sua azione e per l'adrenalina, ma anche per la coinvolgente storia familiare e le prove attoriali dei protagonisti", ha affermato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple, tramite un comunicato. "Non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà alla famiglia Fox e di vedere come reagirà il pubblico", ha concluso.