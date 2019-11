The Mandalorian: Werner Herzog tesse le lodi della serie Disney+

News Serie TV

In Italia, il lancio del nuovo servizio di video in streaming è atteso per il 31 marzo.

Con The Mandalorian il "cinema è tornato ai suoi fasti". A dirlo è Werner Herzog, stimato regista di Fitzcarraldo, Grizzly Man e Aguirre furore di Dio che nella nuova serie di Disney+ interpreta Il Cliente, un personaggio del quale al momento si sa ben poco. Qualificatosi come il più improbabile frequentatore dell'universo di Star Wars, non avendo visto nessuno dei film che compongono la celebre saga (non che sia un problema, "mi hanno istruito bene" ha assicurato), l'iconico cineasta tedesco nominato all'Oscar ha tessuto le lodi tanto della serie quanto dell'ideatore e sceneggiatore Jon Favreau in occasione di un incontro con la stampa.

"Mi sono goduto ogni singolo momento" ha dichiarato Herzog, e lo hanno fatto anche molti di quei 10 milioni di utenti che nelle ultime ore hanno già sottoscritto un abbonamento con il nuovo servizio di video in streaming. "Penso vada oltre quello che vediamo sullo schermo. Il cinema è tornato ai suoi fasti. Nei grandi film fantasy, gli attori si comportano quasi come robot davanti a schermi verdi, senza vedere il mondo che li circonda. Il risultato più grandioso ottenuto da Jon con The Mandalorian è che ha riportato le riprese a com'erano prima. Ora gli attori vedono il mondo in cui si stanno muovendo e la macchina da presa fa lo stesso. In questo modo, il racconto per immagini è tornato alla sua natura, a com'era prima. È diventato molto, molto vivo, non è meccanico".

Disponibile con un nuovo episodio ogni settimana, in Italia solo dal prossimo 31 marzo, quando la piattaforma sarà lanciata anche nel nostro Paese, The Mandalorian segue la star di Narcos Pedro Pascal nei panni di un guerriero mandaloriano, un pistolero solitario che affronta una serie di ostacoli e nemici confinato nella parte esterna della galassia, lontano dalla giurisdizione della Nuova Repubblica. Il misterioso personaggio interpretato da Herzog è lo stesso dal quale il protagonista ha ricevuto un incarico che lo ha portato al principale colpo di scena dell'episodio d'apertura.