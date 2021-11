The Mandalorian: Lo spin-off Rangers of the New Republic cancellato? Le dichiarazioni della presidente di Lucasfilm

News Serie TV

La serie, annunciata a dicembre 2020 insieme ad Ahsoka e a The Book of Boba Fett, potrebbe essere stata accantonata per sempre: ecco perché.

Sull'onda del successo della seconda stagione di The Mandalorian, un anno fa Lucasfilm aveva annunciato il rinnovo della serie ambientata nell'universo di Star Wars per una terza stagione e ben tre spin-off: uno era The Book of Boba Fett, incentrato sull'iconico cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison, che vedremo dal 29 dicembre su Disney+; il secondo era Ahsoka, dedicato ad Ahsoka Tano, il personaggio interpretato da Rosario Dawson nella seconda stagione di The Mandalorian e subito molto amato dai fan; il terzo, intitolato Rangers of the New Republic, avrebbe dovuto seguire un gruppo di soldati della Nuova Repubblica in viaggio attraverso la galassia. Mentre i primi due progetti sono andati avanti nei mesi scorsi, Rangers of the New Republic è rimasto in bilico, tanto che diversi fan si sono chiesti se Lucasfilm avesse ancora interesse a produrlo. Lo scorso maggio la società aveva fatto sapere che la serie non era per il momento in fase di sviluppo e oggi, dopo mesi di silenzio, finalmente la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha parlato apertamente di Rangers of the New Republic facendo intendere che è stata accantonata.

Rangers of the New Republic: Le ultime dichiarazioni di Kathleen Kennedy

Intervistata recentemente da Empire, Kathleen Kennedy a proposito di Rangers of the New Republic ha detto semplicemente: "Non abbiamo mai scritto neppure una sceneggiatura". Sembra, quindi, che il progetto sia stato definitivamente scartato. Tanto più perché, come comunicato in precedenza, la serie sarebbe culminata in un grande evento che avrebbe unito The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. Con queste ultime tre serie in fase avanzata, sembra difficile che Rangers of the New Republic possa essere sviluppata in fretta e furia.

Il licenziamento di Gina Carano e la 'cancellazione' di Rangers of the New Republic

Sebbene non sia stato mai annunciato ufficialmente che Cara Dune - il personaggio di Gina Carano in The Mandalorian - sarebbe stata la protagonista di Rangers of the New Republic, è assai probabile che il licenziamento dell'attrice da The Mandalorian in seguito alla pubblicazione di post controversi giudicati razzisti abbia contribuito ad accantonare questo terzo spin-off. Alla fine della seconda stagione di The Mandalorian, la Cara Dune di Carano è diventata infatti maresciallo della Nuova Repubblica, dettaglio che ha fatto pensare a molti che ci sarebbe stato uno spin-off a lei dedicato. Il suo licenziamento, annunciato a febbraio scorso, ha rimescolato le carte in tavola.

Le idee di Rangers of the New Republic potrebbero essere utilizzate in The Mandalorian

Ma non è tutto perduto. Kennedy ha confermato che alcune delle idee e delle storie di Rangers of the New Republic potrebbero confluire nella terza stagione di The Mandalorian. La presidente di Lucasfilm non ha fornito ulteriori dettagli ma non è difficile immaginare che Mando (Pedro Pascal) possa facilmente avere nuovi contatti con i ranger della Nuova Repubblica nei prossimi episodi, come per esempio con Carson Teva interpretato da Paul Sun-Hyung Lee. Resta da chiarire, in ogni caso, come verrà affrontata l'uscita di scena di Cara Dune dalla serie.