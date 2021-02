The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti della serie tv basata sul popolare videogame

News Serie TV

L'adattamento è nelle mani di Craig Mazin, per HBO già dietro le quinte di Chernobyl.

Chi meglio di Pedro Pascal per tenere un essere apparentemente fragile e indifeso al sicuro dai pericoli del mondo? La star di The Mandalorian ha firmato con HBO per il ruolo di protagonista in The Last of Us, l'attesissima serie tv di Craig Mazin (l'ideatore di Chernobyl) basata sul popolare e pluripremiato videogame post-apocalittico di Naughty Dog per PlayStation. Mentre a lui è stato affidato il ruolo di Joel, la diciassettenne Bella Ramsey, nota al pubblico della rete come la Lyanna Mormont de Il Trono di Spade, ha ottenuto il ruolo della sua protetta, Ellie.

The Last of Us: La trama della serie tv

Scritta da Mazin insieme con l'autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, The Last of Us è ambientata due decenni dopo la fine del mondo così come lo conosciamo a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel, un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie, un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che comincia come un piccolo e semplice incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

L'ingaggio di Pascal in The Last of Us non si tradurrà in un suo allontanamento da The Mandalorian nonostante l'ultimo episodio potrebbe aver fatto temere il contrario. Sebbene la missione di Mando - proteggere Grogu, ora nelle mani sicure di Luke Skywalker - sia stata compiuta, l'ideatore Jon Favreau ha rassicurato che l'attore tornerà da protagonista nella terza stagione. Le riprese di questa, tuttavia, non inizieranno molto presto mentre la produzione si sta concentrando sullo spin-off The Book of Boba Fett, liberando così Pascal nei prossimi mesi.