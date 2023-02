The Last of Us: Melanie Lynskey criticata per il suo aspetto fisico nella serie post-apocalittica

News Serie TV

In Italia, l'adattamento dell'omonimo videogame è in onda su Sky e in streaming su NOW ogni lunedì.

Melanie Lynskey non ha apprezzato le parole che le sono state rivolte da alcuni dopo essere apparsa nel quarto episodio di The Last of Us. Sui social network, l'attrice è stata criticata perché un po' troppo rotonda per interpretare il ruolo di Kathleen - capo del movimento rivoluzionario a Kansas City, responsabile dell'apparente sconfitta della FEDRA in città - nella serie post-apocalittica di HBO tratta dall'omonimo videogame di successo.

The Last of Us: Le critiche a Melanie Lynskey

In particolare, la modella Adrianne Curry ha scritto su Twitter, in un messaggio poi rimosso, che Lynskey non era perfetta per il ruolo di Kathleen, con i cui uomini Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) hanno avuto uno scontro, sostenendo che "il suo corpo parla di una vita agiata... non di un capo miliare post-apocalittico. Dov'è (l'attrice di Terminator) Linda Hamilton quando c'è bisogno di lei?".

La risposta della Lynskey non si è fatta attendere. "Prima di tutto, questa è una foto del mio servizio di copertina per la rivista InStyle, non un fotogramma di The Last of Us di HBO", ha scritto riferendosi allo scatto condiviso dalla Curry. "E interpreto una persona che ha pianificato ed eseguito meticolosamente un rovesciamento della FEDRA. Dovrei essere intelligente, madam. Non ho bisogno di essere muscolosa. Per quello ci sono gli scagnozzi".

The Last of Us: Il quinto episodio arriverà prima anche in Italia Leggi anche

L'attrice ha aggiunto: "Capisco che alcune persone siano arrabbiate perché non sono la persona che si aspettavano per questo ruolo. È elettrizzante per me. A parte i momenti dopo la chiamata all'azione, quando ti senti come se fossi nel corpo di qualcun altro, la parte più eccitante del mio lavoro è sovvertire le aspettative". Lynskey ha concluso ringraziando i fan che invece l'hanno sostenuta, definendo il loro affetto e supporto "travolgente e potente".

Curry ha poi risposto a sua volta all'intervento della Lynskey, twittando: "Alle persone non è permesso non apprezzare i personaggi interpretati da un attore? Basta. Non siamo le cose che fingiamo di essere su un set o un palcoscenico. Va bene se a qualcuno non piacciono. Non è assolutamente personale". L'ha anche accusata di aver estrapolato "quello che ho detto sulla sua perfetta forma a clessidra che è la più desiderabile per gli uomini. Sembra piuttosto manipolativo. NON è il suo personaggio".