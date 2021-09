The Last of Us: La prima foto della serie tv live-action con Pedro Pascal e Bella Ramsey

News Serie TV

Lo scatto condiviso dall'ideatore del franchise Neil Druckmann.

Quella che potete apprezzare qui in basso non è una foto tratta da The Last of Us, il pluripremiato videogame post-apocalittico per PlayStation. Quelli ritratti di schiena sono proprio Pedro Pascal e Bella Ramsey nell'adattamento live-action in lavorazione a HBO, in una foto condivisa dall'autore e direttore creativo del franchise e co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, che su Twitter ha scritto giustamente: "Quando li ho visti per la prima volta sul set vestiti di tutto punto, ero tipo 'Poooooorca p*****a! Sono Joel e Ellie!"".

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

The Last of Us: La trama e il cast della serie tv

Creata dall'ideatore di Chernobyl Craig Mazin con Druckmann, The Last of Us è ambientata due decenni dopo la fine del mondo così come lo conosciamo a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. La storia si concentra su Joel (Pascal), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati assunto per far uscire di nascosto Ellie (Ramsey), un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che comincia come un piccolo e semplice incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

Nella serie recitano anche Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) con il ruolo di Tommy, il fratello minore di Joel; Merle Dandridge (Greenleaf) di Marlene, la donna a capo di un movimento di resistenza che lotta per la libertà contro un regime militare oppressivo; Nico Parker (Dumbo) di Sarah, la figlia Joel; Murray Bartlett (The White Lotus) e Con O'Neil (Chernobyl) di Frank e Bill, due sopravvissuti che vivono da soli nella loro città isolata; Jeffrey Pierce (Bosch) di Perry, un ribelle in una zona di quarantena; e Anna Torv (Mindhunter, Fringe) della sopravvissuta e contrabbandiera Tess, un'amica e socia di Joel.