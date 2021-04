The Last of Us: Gabriel Luna si unisce al cast della serie tv basata sul videogame

News Serie TV

L'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. raggiunge i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Nuova aggiunta al cast di The Last of Us, una delle serie tv più attese della prossima stagione televisiva, adattamento dell'omonimo, popolarissimo videogame post-apocalittico di Naughty Dog per PlayStation. Gabriel Luna, attore conosciuto dal pubblico del piccolo schermo come il Ghost Rider di Agents of S.H.I.E.L.D., ha firmato con HBO per uno dei ruoli principali, accanto ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

The Last of Us: La trama della serie tv

Scritta dall'ideatore di Chernobyl Craig Mazin insieme con l'autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, The Last of Us è ambientata due decenni dopo la fine del mondo così come lo conosciamo a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel (Pascal), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie (Ramsey), un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che comincia come un piccolo e semplice incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

Il ruolo di Gabriel Luna

Già visto su HBO in True Detective, Luna interpreterà Tommy, un personaggio presente anche nel videogame. Si tratta del fratello minore di Joel, un ex soldato che in un mondo post-apocalittico che non sembra avere speranza riesce a mantenere un senso di idealismo. Nell'opera originale viene presentato come un ex membro delle Luci, una milizia ribelle che si oppone alle autorità militari ed è comandata da Marlene, colei che affida Ellie a Joel. Tommy si trova a Jackson, nel Wyoming, dove ha costruito un insediamento vicino a un impianto idroelettrico con sua moglie Maria.