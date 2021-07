The Last of Us: Anna Torv sarà Tess nella serie tv basata sul popolare videogame

News Serie TV

L'atteso adattamento porta la firma di Craig Mazin, l'ideatore di Chernobyl.

Archiviata l'esperienza di Mindhunter, che a quanto pare non avrà una terza stagione, non nell'immediato almeno, Anna Torv si concede a un'altra serie tv. L'attrice australiana, famosa anche per i suoi trascorsi in Fringe, affiancherà la star di The Mandalorian Pedro Pascal nell'adattamento per HBO di The Last of Us, popolare e pluripremiato videogame survival horror di Naughty Dog per le piattaforme PlayStation.

La trama di The Last of Us e il ruolo di Anna Torv

Ambientata due decenni dopo la fine del mondo così come lo conosciamo a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose, The Last of Us segue Joel (Pascal), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati assunto per far uscire di nascosto Ellie (Bella Ramsey, Il Trono di Spade), un'orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato e che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da un'oppressiva zona di quarantena. Quello che comincia come un piccolo e semplice incarico diventa presto un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

Torv interpreterà il ruolo ricorrente della sopravvissuta e contrabbandiera Tess, un'amica e socia di Joel che nel videogame dà un contributo fondamentale alla missione - portare Ellie fuori dalla zona di quarantena - che Marlene (Merle Dandridge, L'assistente di volo), la donna a capo delle Luci, un movimento di resistenza che lotta per la libertà contro un regime militare oppressivo, affida a lei e Joel. Anche questa volta, la produzione ha scelto di affidare il personaggio a un'attrice diversa da quella che lo ha doppiato nel videogame, Annie Wersching (The Vampire Diaries).