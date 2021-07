The Investigation, su NOW la serie danese che ti ipnotizza con attese e sospensioni - La recensione

News Serie TV

Disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, The Investigation è una serie danese che rompe tutti gli schemi abituali del crime e del procedurale, catturando inesorabilmente lo spettatore con modi e tempi insoliti e ipnotici, capaci di far risuonare la solennità e la profondità della storia che racconta.

Il fatto straordinario è che nei sei episodi di The Investigation non succede praticamente niente. O meglio: niente (o quasi) di quello che ci si aspetterebbe da una serie tv che raccontasse un delitto efferato come quello che The Investigation racconta, almeno. La nota dominante di questa serie danese - che è davvero molto bella, non vi spaventate - è l'attesa che logora. È la stasi carica di nervosismo. È il silenzio teso nel quale ti pare di sentire il ruminare dei protagonisti, il loro arrovellarsi, l'aggrovigliarsi dei loro pensieri.

The Investigation è una sorta di limbo dentro il quale si cade e dal quale non si sente alcun bisogno di uscire, ma che al contrario ti far venir voglia di essere esplorato, adeguandoti ai suoi modi e ai suoi tempi.

Scritta e diretta da Tobias Lindholm - che non è solo lo sceneggiatore di molti film di Thomas Vinterberg, il regista di Hijacking (presentato a Venezia) e A War (nominato all'Oscar), ma anche uno degli sceneggiatori di Borgen - The Investigation racconta del cosiddetto "giallo del sottomarino", cioè dell'omicidio della giornalista indipendente Kim Wall, uccisa, smembrata e gettata in mare nella baia Køge, parte dello stretto di Øresund, ovvero quella striscia d'acqua che separa la Danimarca dalla Svezia e Copenhagen da Malmö, da un imprenditore di nome Peter Madsen che, per un'intervista, l'aveva invitata a bordo del suo sommergibile.

Tanto per cominciare, e per far capire qualcosa di questa serie, noi non vediamo mai né Kim Wall né Peter Madsen, che addirittura non viene mai nominato per nome e cognome in nessuna delle sei puntate della serie, così come non si fa alcun riferimento al suo mestiere, o al curioso hobby di essersi costruito un sottomarino.

Non vediamo alcuna immagine relativa al crimine, che non viene ricostruito in alcun modo se non attraverso quel che dicono i protagonisti della serie: il capo della omicidi di Copenhagen Jens Møller e la sua squadra, che indaga sul caso; e il procuratore Jakob Buch-Jepsen, che dovrà accusare il responsabile in tribunale.







Tanto per far capire qualcosa di più: Kim Wall è stata uccisa nella notte tra il 10 e l'11 agosto del 2017. L'accusa di omicidio a Madsen è stata formalizzata solo il 16 gennaio del 2018, e il processo è iniziato l'8 marzo di quell'anno.

I sei episodi di The Investigation, della durata di circa 45 minuti ciascuno, raccontano del lavoro lungo, faticoso, snervante e difficilissimo fatto dalla polizia in quei lunghi mesi, nel corso del quale si è scandagliato il fondo dell'Øresund alla ricerca del cadavere (dei suoi pezzi...) e si è cercato di determinare la causa della morte, al fine di poter smentire la versione dell'accusato (un incidente, e il panico che è subentrato successivamente) e poterlo effettivamente incriminare di omicidio.

E allora, ecco che appare lampante che una delle cose più interessanti di The Investigation (che difatti si apre con Møller e Buch-Jepsen che assistono impotenti all'assoluzione di un altro accusato di omicidio in un altro processo) è il suo ragionare su cosa significhi vivere in uno stato di diritto ed essere garantisti, specie in anni in cui i processi vengono fatti sui social da folle più o meno indignate e inferocite. Perché tutti, in The Investigation, sanno che Madsen ha ucciso Wall: il punto è che devono devono poterlo provare (un po' il contrario di quel disse a un certo punto Pasolini). E devono poterlo provare mantenendo la loro etica.





L'attesa, dicevamo. Snervante. Ipnotica.

Brutto fare confronti, per carità, ma in America, o forse perfino da noi in Italia, una storia come quella di The Investigation così come l'ha raccontata The Investigation non sarebbe stata possibile: tutti questi tempi morti? E l'azione dove sta? E perché non vediamo mai né vittima né imputato? Sei puntate? Ma facciamone due, asciughiamo, facciamo una prima serata di Rai1.

In America o da noi, salvo miracoli, The Investigation sarebbe stata un disastro. E invece.

E invece è una serie bellissima, che ti fa non solo partecipare emotivamente alla fatica di quest'indagine così lunga, e così spesso infruttuosa, ma anche ai caratteri di questi protagonisti sempre un po' tesi, sempre sofferenti, sempre così dannatamente dediti a quel loro lavoro (tanto che Møller per questa sua dedizione ha problemi con la figlia che sta per renderlo nonno, nell'unica periferica concessione a una linea narrativa che non sia puramente legata all'indagine presente nella serie).

Ti appassioni al rigore minimalista, preciso ed elegante della scrittura e della regia di Lindholm, che pare quasi cercare di raffreddare e riordinare l'orrore caotico e sanguinolento di quel crimine orribile ("Questo non è un crimine perfetto, è un crimine goffo e disgustoso", dice a un certo punto una poliziotta).

Scrittura perché di scrittura c'è un enorme bisogno, per fare una serie dove in apparenza non accade nulla, ma che ti tira dentro in questo modo. Regia, perché vale lo stesso concetto, condito con qualche immagine visiva qua e là davvero folgorante, e con una messa in scena metodica, ragionata e quasi solenne.







E poi ci sono gli attori. Chi guardava la serie con me a un certo punto ha commentato: "Non sembra di vedere degli attori che interpretano delle persone vere come nelle serie americane: sembra di vedere persone vere alle prese con il loro lavoro."

È questione di volti, certo, ma anche di recitazione. E The Investigation conferma una volta di più - ce ne fosse ancora il bisogno - che gli attori scandinavi (danesi, svedesi, norvegesi) sono secondi solo agli inglesi, quando lo sono, per la qualità delle interpretazioni che garantiscono.

Qui gli attori si chiamano Pilou Asbæk, Pernilla August, Rolf Lassgård, Laura Christensen, Dulfi Al-Jabouri, Hans Henrik Clemensen, Anders Juul, Henrik Birch. Ma soprattutto Søren Malling, che interpreta il silenzioso e pensoso Møller, da applausi a scena aperta per come riesce a recitare rimanendo praticamente immobile, spostando qualche muscolo del viso o muovendo leggermente gli occhi, o cambiando impercettibilmente postura.

È lui, quasi identico, eppure diversissimo, nel più profondo della frustrazione così come nel momento del trionfo, il personaggio e l'attore simbolo di The Investigation, l'uomo-metronomo che aiuta lo spettatore a sintonizzarsi con il tempo, il ritmo e il modo della serie, e che lo conduce fino al suo cuore, a una zona profonda all'interno della quale le implicazioni etiche e morali della storia raccontata risuonano come un canto all'interno di una chiesa e le corde che vibrano sono quelle di una profonda umanità.







