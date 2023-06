The Idol, The Weeknd difende la controversa scena hot del secondo episodio: "Non deve sembrare sexy"

News Serie TV

Nel secondo episodio di The Idol una scena in cui Tedros seduce Jocelyn usando un linguaggio scurrile ha suscitato parecchie polemiche, ma per il co-creatore deve essere contestualizzata.

Se anche voi vi siete sentiti a disagio e avete provato disgusto guardando una particolare scena del secondo episodio The Idol, sappiate che è proprio ciò che doveva succedere, secondo Abel 'The Weeknd' Tesfaye. Il protagonista e co-creatore della serie HBO, in Italia disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOW, ha parlato con GQ proprio della sequenza che ha subito sollevato una nuova ondata di polemiche difendendo le sue scelte creative, a suo dire finalizzate a trasmettere un messaggio ben preciso.

The Idol: La scena spinta che ha sollevato un polverone

Vi ricordiamo di quale scena stiamo parlando. Nel secondo episodio di The Idol la pop star tormentata Jocelyn (Lily-Rose Depp) invita nella sua villa l'impresario Tedros (The Weeknd) e i suoi amici, per un festino a base di alcol e droghe. Jocelyn e Tedros finiscono a letto insieme ma prima lei si fa bendare da lui e si spoglia seguendo i suoi comandi sessualmente molto espliciti (così tanto che non possiamo riportarli in questo articolo). Il tutto si conclude con una fellatio che non lascia molto spazio all'immaginazione, mentre la seguace di Tedros Chloe (Suzanna Son) sta a guardare in disparte.

La spiegazione di The Weeknd

Ebbene, secondo Abel 'The Weeknd' Tesfaye, "non c'è niente di sexy" in quella scena. Al contrario è stata costruita proprio per far sentire a disagio lo spettatore e presentare Tedros come "un perdente" che non dovrebbe trovarsi in quella situazione, fin troppo grande e importante per uno come lui. "Il sesso, è così goloso", ha continuato Tesfaye. "Soprattutto nell'episodio 2. 'Gola' è l'unica parola che mi viene in mente per descriverla. Tedros non riesce a credere che sia lì. Appare come un perdente. Quei momenti sono l'umanità che trovi in ​​uno psicopatico, la falla nella sua armatura".

A proposito del suo personaggio, l'attore ha aggiunto: "È spregevole, uno psicopatico. Perché avrei dovuto addolcirlo? Non c'è niente di veramente misterioso o ipnotizzante in lui. E l'abbiamo fatto apposta con il suo aspetto, i suoi abiti, i suoi capelli: il ragazzo è un co*lione. Puoi dire che gli importa così tanto del suo aspetto e pensa di avere un bell'aspetto. Ma poi vedi questi strani momenti di lui quando è da solo. E deve fare certe cose, altrimenti non ha niente, è patetico. Il che è vero per molte persone che si sentono un pesce fuor d'acqua, inserite in questi scenari".

Le polemiche su The Idol e gli ascolti

Queste dichiarazioni non fanno altro che alimentare la polemica su una serie che, ancora prima dell'uscita, ha fatto molto parlare di sé per essere stata definita dagli stessi addetti ai lavori "tortura porno". Dopo l'anteprima a Cannes, ha suscitato l'indignazione dei critici che l'hanno definita "sordida" "tossica" e "criptica" e sinceramente solo adesso capiamo anche noi il perché. Siamo sicuri che la prima stagione, composta in tutto da 5 episodi, offrirà altri spunti di riflessione. Intanto l'episodio 2 di The Idol ha attirato circa 800.000 spettatori negli Stati Uniti, in calo del 12% rispetto al primo episodio. Se a questi numeri si sommano le visioni in differita, tuttavia, la serie ha superato i numeri di Euphoria e The White Lotus.