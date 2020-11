The Hot Zone avrà una seconda stagione sugli attacchi all'antrace del 2001

News Serie TV

La miniserie diventa un'antologia dedicata alle più pericolose ed eclatanti minacce biologiche.

È ufficiale: The Hot Zone smette di essere una miniserie per diventare un'antologia. Dopo l'apprezzato ciclo inaugurale incentrato sull'epidemia di Ebola, arrivato in tv qualche mese prima che il mondo si ritrovasse a combattere con un nuovo virus, National Geographic rinnova la serie tv di Kelly Souders, Brian Peterson e Jeff Vintar per una seconda stagione incentrata su una diversa minaccia biologica, gli attacchi all'antrace del 2001, avvenuti subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre.

The Hot Zone: Anthrax, i dettagli della stagione 2

Subito dopo gli attentati, qualcuno spedì a diversi importanti media delle lettere contenenti tracce di antracite. Tre settimane dopo, due senatori statunitensi, Tom Daschle e Patrick Leahy, ricevettero anch'essi delle lettere contenenti una forma ancora più potente del batterio. Tutti questi avvenimenti portarono alla morte di cinque persone e al ricovero in ospedale di altre 17. The Hot Zone si concentrerà sul lavoro degli scienziati dell'Istituto di Ricerca Medica sulle Malattie Infettive dell'Esercito degli Stati Uniti e sugli agenti dell'FBI e le persone del Dipartimento di Giustizia che li aiutarono a individuare un sospettato dopo una serie di false piste.

"Mentre molti di noi ricorderanno i titoli dei notiziari e la paura diffusa che ne derivò quando si seppe dell'antrace in America, ci sono strati di questa storia che non sono stati ancora raccontati", ha detto Souders. "La seconda stagione della nostra serie antologica si immergerà in profondità nell'indagine forense attorno a quella semplice busta che mandò nel panico l'intera Costa Est". Carolyn Bernstein di National Geographic ha aggiunto: "La storia avvincente e propulsiva della caccia al killer dell'antrace che terrorizzò il Paese nei giorni bui che seguirono gli attacchi dell'11 settembre non potrebbe essere più tempestiva. Mentre il mondo combatte il Covid-19, un altro virus mortale e misterioso viene raccontato nel thriller scientifico The Hot Zone: Anthrax".