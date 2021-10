The Head: La stagione 2 si farà, ecco i primi dettagli della nuova storia

News Serie TV

Il mystery thriller continuerà a esplorare il tema dell'isolamento con una nuova storia ambientata al Polo Sud.

Il mystery thriller The Head tornerà in tv (al momento non è chiaro se nuovamente su Amazon Prime Video in Italia) con una seconda stagione. Variety riporta che The Mediapro Studio, lo studio di produzione dietro la serie spagnola, ha dato il via alla pre-produzione di un secondo ciclo di episodi dopo il successo internazionale della stagione inaugurale, uscita ormai più di un anno fa.

The Head 2: I primi dettagli della nuova stagione

Diretta nuovamente da Jorge Dorado e scritta da Mariano Baselga (uno dei produttori esecutivi della stagione precedente) con Jordi Galcerán, la stagione 2 di The Head continuerà a esplorare i temi dell'isolamento e della lotta tra bene e male concentrandosi su una storia completamente nuova slegata dalla precedente. Una storia ambientata al Polo Sud, a bordo di una nave mercantile in missione per la scienza. "In mezzo all'oceano, non puoi scappare da nessuna parte", avvisa la tagline nel teaser poster.

"Con questa seconda stagione, The Head diventa uno dei più grandi franchise dello studio e siamo immensamente soddisfatti, non solo del successo commerciale della serie, che è stata venduta a oltre 25 clienti ed è presente in 90 paesi, ma anche dell'enorme successo di pubblico", ha dichiarato la produttrice esecutiva e AD di The Mediapro Studio Laura Fernández Espeso. "Tutti questi fattori hanno contribuito a consentirci di annunciare la produzione di una seconda stagione".