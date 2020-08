The Haunting of Bly Manor: Il poster rivela quanto dovremo ancora attendere per la stagione 2

News Serie TV

La serie horror creata da Mike Flanagan sta per tornare con una storia tutta nuova.

Dopo il meritato successo del ciclo inaugurale, rimasto alla storia come Hill House, il timore che l'emergenza Coronavirus potesse prolungare fino al prossimo anno il ritorno su Netflix della serie horror The Haunting era molto forte tra i fan. Fortunatamente, è stato scongiurato in queste ore dallo stesso servizio di video in streaming, che mostrando il teaser poster della seconda stagione, Bly Manor, ha ufficializzato che i nuovi episodi della creatura di Mike Flanagan saranno disponibili in tempo per l'autunno.

La trama e il cast di The Haunting of Bly Manor

Trattandosi di una serie antologica, The Haunting racconterà una storia completamente nuova nella seconda stagione, sebbene coinvolgendo gran parte del cast del suo fortunato ciclo inaugurale come vediamo fare ad American Horror Story da anni. Mentre Flanagan ha rivelato qualche mese fa che Bly Manor sarà "molto più spaventosa" di Hill House, dalle anticipazioni fatte finora sappiamo che si basa sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite e che l'ambientazione è un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani sono accuditi da una giovane governante, alla quale è affidato il compito di narrare le vicende.

Victoria Pedretti interpreterà quest'ultima, Dani. Con lei, faranno ritorno nella serie Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Henry Thomas e Catherine Parker. Rahul Kohli, attore conosciuto per i suoi trascorsi in iZombie, sarà invece tra le nuove aggiunte, insieme con T'Nia Miller (Years and Years) e Amelia Eve.