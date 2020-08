The Haunting of Bly Manor: Ecco le prime foto del successore di Hill House

News Serie TV

La nuova storia sarà ambientata nell'Inghilterra degli anni '80.

Il male non ha mai lo stesso volto, né si nasconde nella stessa casa. Dopo Hill House, Netflix e Mike Flanagan tornano a spaventare il pubblico delle serie tv con Bly Manor, seconda stagione della serie horror antologica The Haunting. Poche ore dopo averne mostrato il teaser poster, dal quale abbiamo appreso che il secondo ciclo di episodi sarà disponibile in autunno, il servizio di video in streaming ne diffonde le prime foto ufficiali. Ma non lasciate che quei volti familiari vi ingannino. I Crane sono un vecchio ricordo.

La trama e il cast di The Haunting of Bly Manor

The Haunting of Bly Manor racconta infatti una storia completamente nuova, sebbene coinvolgendo parte del cast del suo fortunato ciclo inaugurale. Basata sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite, la seconda stagione è ambientata nell'Inghilterra degli anni '80, in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani (interpretati da Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) sono accuditi da una giovane governante, un'americana di nome Dani (l'ex Nell Crain Victoria Pedretti). I bambini hanno bisogno di una nuova tutrice perché chi l'ha preceduta (Tahirah Sharif) è morta tragicamente nella tenuta, situata nella città di Bly.

Da Hill House tornano anche Henry Thomas, qui nel ruolo di Henry Wingrave, lo zio dei due bambini; e Oliver Jackson-Cohen, di Peter, un affascinante residente di Bly Manor il quale rende la vita molto difficile a tutti quelli che ci vivono; nonché Kate Siegel e Catherine Parker con ruoli non meglio precisati. Si aggiungono le new entries Rahul Kohli (iZombie), interprete del cuoco Owen; Amelia Eve, del custode Jamie; e T'Nia Miller (Years and Years), della sig.ra Grose, la domestica.