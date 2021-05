The Great North: FOX ordina anche la stagione 3

News Serie TV

La serie animata era stata già rinnovata per un secondo ciclo di episodi.

FOX continua a giocare d'anticipo con The Great North. Rinnovata per una seconda stagione ben prima del debutto, la serie animata si è assicurata un posto nell'offerta della rete fino alla primavera del 2023. La comedy è stata infatti rinnovata per un ulteriore, terzo ciclo di episodi.

In onda dall'inizio di quest'anno, The Great North segue le avventure in Alaska dei Tobin, una famiglia formata da un padre single che fa del suo meglio per tenere unito il suo strambo gruppo di pargoli, in particolare la sua unica figlia femmina, le cui ambizioni artistiche la allontanano dal peschereccio di famiglia per condurla nell'affascinante mondo del centro commerciale locale.

Nella versione originale, l'eccezionale cast vocale include tra gli altri Nick Offerman (Parks and Recreation), Will Forte (The Last Man on Earth), Megan Mullally (Will & Grace) e Alanis Morissette. Il suo ulteriore rinnovo si aggiunge a quelli delle altre serie animate Bob's Burgers, Duncanville, I Griffin e I Simpson, mentre Bless the Harts è stata cancellata.