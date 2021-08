The Great 2: Una Caterina incinta e in guerra con Peter nel teaser trailer della nuova stagione

News Serie TV

La divertente comedy con Elle Fanning e Nicholas Hoult tornerà in tv a novembre.

Una donna incinta può essere molto pericolosa ma questo non sembra preoccupare particolarmente Peter, che nel teaser trailer della seconda stagione della comedy pseudo-storica The Great ricorre a qualsiasi mezzo nella sua guerra contro Caterina dopo che quest'ultima ha guidato un'insurrezione per rovesciare il regno del consorte. L'anteprima arriva dal TCA Press Tour estivo, dopo Hulu ha annunciato la data di debutto di questo nuovo ciclo di episodi: il 19 novembre negli Stati Uniti.

La stagione 2 The Great: Cosa aspettarsi

"Carissima moglie, come stai?", chiede un Peter irriducibilmente incapace a Caterina nella clip. Il personaggio interpretato da Elle Fanning ora indossa una corona ingioiellata sulla testa e porta l'erede di Peter in grembo, ma non si trattiene quando risponde a Nicholas Hoult: "Come sto? In guerra con te, ecco come sto". E mentre lui non si dà per vinto e porta avanti un confuso spargimento di sangue, a quanto pare compiaciuto del fatto che la moglie sia convinta di stare vincendo, una manciata di fotogrammi permettono di apprezzare anche la guest star Gillian Anderson (The Crown) nei sontuosi panni di un'apparentemente non lucidissima Joanna, la madre di Caterina.

In Italia, The Great è disponibile in streaming su Starzplay con gli episodi della prima stagione. Al momento, la piattaforma non ha annunciato ancora una data per la seconda.