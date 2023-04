The Good Mothers, donne coraggiose: incontro con Micaela Ramazzotti e le altre protagoniste della serie Disney+

News Serie TV

Ispirato alla storia vera di alcune donne coraggiose che scelsero la libertà contro l'oppressione mafiosa, The Good Mothers è la serie disponibile su Disney+ fra thriller e storia criminale da un punto diverso: femminile. Video intervista con le protagoniste.

La mafia vista da un punto di vista inedito, che prende spunto dalla storia vera di alcune donne piene di coraggio, capaci di ribellarsi al sistema patriarcale criminale e soffocante della 'ndrangheta. The Good Mothers racconta in chiave thriller e drammatica questa vicenda corale, concentrandosi su tre donne in particolare. Appena arrivata sulla piattaforma Disney+, dopo aver vinto la prima edizione di Berlinale Series Award, è basata sull'omomino libro di Alex Perry, adattato per lo schermo da Stephen Butchard. La regia è di Julian Jarrold e Elisa Amoruso. È prodotto da House Productions e Wildside, una società del gruppo Fremantle.

Abbiamo incontrato le protagoniste della serie, Gaia Girace, Valentina Bellè, Micaela Ramazzotti e Simona Distefano. Ecco la nostra intervista video realizzata a Berlino.