The Good Doctor 7: È ufficiale, Hill Harper lascia la serie e scende in politica

Una presenza fissa fin dai primi episodi, l'interprete del dottor Marcus Andrews non tornerà nella settima stagione del medical drama di ABC: è in corsa per un seggio al Senato degli Stati Uniti.

Nella settima stagione di The Good Doctor non vedremo uno dei membri originali del cast, Hill Harper. Come aveva già anticipato lo scorso luglio annunciando la sua candidatura per un posto al Senato degli Stati Uniti, l'attore che interpreta il dottor Marcus Andrews lascia ufficialmente il medical drama di ABC. Si concentrerà così sulla sua campagna elettorale con la speranza di occupare il seggio della senatrice uscente, la democratica Debbie Stabenow.

Hill Harper scende in politica

Prima di intraprendere la strada della recitazione partecipando a progetti come Sposati... con figli, il film Bus in viaggio, Beloved e CSI: NY, l'attore si è laureato a pieni voti in legge a Harvard, nel 1992, e in gioventù ha anche frequentato l'ex presidente Barack Obama. Harper sfiderà nelle primarie democratiche l'ex deputata della Camera dei rappresentanti Elissa Slotkin che pure ha annunciato la sua candidatura per la stessa posizione e che ha ricevuto la maggior parte dei consensi da parte di figure chiave del governo statale e federale.

La campagna di Harper

"Hill Harper è fermamente convinto che ci sia una crisi nella democrazia americana: troppo spesso il governo lavora solo per i ricchi e i potenti mentre il resto di noi fatica a trovare una voce", ha detto a TVLine il portavoce della campagna di Harper. "Hill sta dedicando i suoi sforzi a tempo pieno per risolvere questo problema, e si candida al Senato degli Stati Uniti come membro attivo del sindacato per dare ai lavoratori più voce nel Congresso", ha aggiunto. Secondo il sito web della sua campagna, i temi su cui la star intende insistere sono assistenza sanitaria universale, giustizia climatica, aumento del salario minimo federale e eliminazione dell'ostruzionismo dal Senato degli Stati Uniti.

Il futuro di The Good Doctor

The Good Doctor tornerà con la settima stagione su ABC, negli Stati Uniti, il 20 febbraio 2024. A quel punto gli unici due membri del cast originale rimasti saranno Freddie Highmore (il dottor Shaun Murphy) e Richard Schiff (il dottor Aaron Glassman). L'uscita di scena di Harper, tuttavia, era stata già pianificata dagli sceneggiatori visto che nel finale della sesta stagione il dottor Andrews si è dimesso da presidente del San Jose St. Bonaventure Hospital facendo intendere di voler percorrere altre strade.