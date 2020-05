The Goldbergs, The Rookie, Stumptown e altre 5 serie tv rinnovate a ABC

News Serie TV

Molte le comedy confermate per la stagione 2020-21, incluse Black-ish e lo spin-off Mixed-ish.

C'è voluto qualche giorno in più ma, alla fine, anche ABC ha annunciato quali delle sue molte serie torneranno in tv (dal prossimo autunno?) con un nuovo ciclo di episodi. Il maxi-ordine include due produzioni per le quali il rinnovo non era così scontato: Stumptown, con Cobie Smulders nei panni della perspicace e coraggiosa Dex Parios, e in misura minore The Rookie, con Nathan Fillion in quelli di una matricola della polizia in là con gli anni. I due drama proseguiranno dunque con la seconda e la terza stagione, rispettivamente.

ABC ha rinnovato anche le comedy The Conners, per una terza stagione, e The Goldbergs, per un'ottava. Qui nessuna sorpresa, viste le medie d'ascolto sempre molto buone. Non è andata splendidamente ma non era a rischio cancellazione anche Black-ish, che proseguirà con la settima stagione insieme allo spin-off Mixed-ish, rinnovato invece per una seconda. Tornerà inoltre American Housewife, con la quinta stagione. Difesasi bene dopo la nuova collocazione nella serata del giovedì, anche il toccante drama A Million Little Things avrà un ulteriore ciclo di storie, il terzo.

Per la rete dell'Alfabeto, questi rinnovi si aggiungono a quelli di Grey's Anatomy, Station 19 e The Good Doctor, annunciati precedentemente.