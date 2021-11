The Gilded Age: Lo splendido primo trailer della nuova serie in costume dell'ideatore di Downton Abbey

News Serie TV

I 9 episodi della serie tv di Julian Fellowes andranno in onda sull'americana HBO dal 24 gennaio.

Dopo una lunghissima lavorazione (le prime notizie risalgono al 2012!), il momento di The Gilded Age è finalmente alle porte. Il nuovo drama in costume dell'ideatore di Downton Abbey Julian Fellowes debutterà sull'americana HBO (la stessa rete che ha dato i natali a Il Trono di Spade) il 24 gennaio, e con ogni probabilità di lì a poco in Italia. Nell'attesa, un trailer rilasciato nelle scorse ore ci conduce sottobraccio nella magnificenza della cosiddetta Età Dorata. Non siamo nella "solita" Inghilterra. Questa storia è ambientata negli Stati Uniti, a New York.

La trama e il cast di The Gilded Age

Scritta da Fellowes con Sonja Warfield e diretta dal regista di Downton Abbey Michael Engler con Salli Richardson-Whitfield, The Gilded Age ci conduce nell'America di fine Ottocento, un periodo di rapida crescita economica, di grande conflitto tra vecchi e nuovi sistemi e di immense fortune. Nel 1882 la giovane Marian Brook (interpretata da Louisa Jacobson) lascia la rurale Pennsylvania e si trasferisce a New York dopo la morte del padre. Va a vivere con le altolocate zie Agnes van Rhijn (Christine Baranski, The Good Fight) e Ada Brook (Cynthia Nixon, Sex and the City), accompagnata da Peggy Scott (Denée Benton, UnREAL), la sua fedele domestica di colore, un'aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio. Ben presto, la giovane si ritrova coinvolta in una guerra sociale tra una delle sue zie e i suoi nuovi vicini di casa, lo spietato magnate delle ferrovie George Russell (Morgan Spector, Il complotto contro l'America) e sua moglie Bertha (Carrie Coon, The Leftovers).

Pur essendo giovane e ancora piuttosto inesperta, Marian non è di certo un'ingenua come sembrano credere tutti: la ragazza mira a entrare nell'alta società newyorchese, e in modo particolare nei ranghi dell'impero industriale governato dal rude George Russell. Ma le complicazioni, come sempre, sono inevitabili, e a crearle sono soprattutto il giovane figlio libertino di Russell, Larry (Harry Richardson, Poldark), e l'ambiziosa Bertha. Per poter contribuire in prima linea a traghettare gli Stati Uniti nell'era moderna, Marian deve riuscire in poco tempo ad adattarsi alle regole stabilite da una società a lei ancora sconosciuta.

Tra gli altri interpreti degni di nota di The Gilded Age segnaliamo Nathan Lane (Only Murders in the Building), Audra McDonald (The Good Fight), Taissa Farmiga (American Horror Story), Blake Ritson (Krypton), Simon Jones, Jack Gilpin (Billions), Debra Monk (New Amsterdam), Jeanne Tripplehorn (Mrs. America) e Thomas Cocquerel (The 100).