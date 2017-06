The Gifted: Un nuovo trailer della serie Marvel sugli X-Men

In attesa del debutto in autunno, FOX ha diffuso un nuovo trailer di The Gifted, ultima serie Marvel ambientata nell'universo degli X-Men.

Stephen Moyer e Amy Acker interpretano due genitori la cui esistenza è stravolta quando scoprono improvvisamente che i loro due figli - Lauren e Andy (Natalie Alyn Lind e Percy Hynes White) - possiedono poteri mutanti. Costretti a mettersi in fuga da un'agenzia governativa che sta dando la caccia ai mutanti, gli Strucker si uniscono a una rete sotterranea che aiuta chi come loro è in difficoltà e sta lottando per la propria sopravvivenza.