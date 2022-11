The Gentleman: Theo James protagonista della serie basata sul film di Guy Ritchie

News Serie TV

Le riprese della serie, attesa prossimamente in streaming su Netflix, inizieranno a Londra la prossima settimana.

Sarà la star di Sanditon e Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife, ora anche tra i protagonisti della seconda stagione di The White Lotus, Theo James a interpretare il carismatico protagonista di The Gentleman, la serie Netflix basata sull'omonimo film di successo di Guy Ritchie. La notizia arriva insieme a quella dell'ufficialità della serie (in sviluppo da due anni) le cui riprese inizieranno a Londra la prossima settimana.

The Gentleman: La trama della serie tv

La serie segue Eddie Halstead (Theo James), un uomo che ha ereditato la cospicua proprietà di suo padre solo per scoprire che dietro a una tale ricchezza c'è un un impero costruito sul traffico di marijuana e di proprietà del leggendario Mickey Pearson (il personaggio interpretato nel film The Gentleman da Matthew McConaughey). Il protagonista, solo una pedina in un piano più grande, avrà le carte in regola per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo dell'intera operazione?

Guy Ritchie ha scritto la sceneggiature dell'episodio pilota della serie insieme a Matthew Read e dirigerà i primi due episodi svolgendo anche il ruolo di produttore esecutivo insieme ai produttori del film Ivan Atkinson e Marn Davies. La casa di produzione è Miramax TV che sta producendo il progetto insieme a Moonage Pictures. Per il momento non abbiamo notizie su membri del vasto cast del film (che comprendeva, tra gli altri, anche Hugh Grant, Colin Farell e Michelle Dockery) che potrebbero apparire nella serie. Ma aspettiamoci altre novità. Qui sotto, intanto, vi riproponiamo il trailer ufficiale dell'action comedy di Ritchie uscita nel 2020 e diventata un successo mondiale.