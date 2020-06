The Flash: Un famoso villain confermato apparentemente nella stagione 7

News Serie TV

La serie tv è in onda in Italia su Premium Action e in streaming su Infinity.

Uno dei più famosi antagonisti del Velocista Scarlatto farà finalmente la sua comparsa in The Flash. O, almeno, tutto sembra suggerirlo. Dopo esserci andata vicina diverse volte, sembra che la seguitissima serie supereroistica di The CW introdurrà il super criminale Godspeed nella prossima, settima stagione, come lasciato intendere dallo showrunner Eric Wallace a TVLine.

Più volte, nel corso negli anni, il Barry Allen di Grant Gustin ha creduto di trovarsi faccia a faccia con il sinistro e malvagio velocista di bianco e oro vestito. È accaduto anche nella sesta stagione (in Italia in onda ogni giovedì alle ore 21:15 su Premium Action e in streaming su Infinity il giorno successivo), quando il Team Flash ha dato la caccia ai quattro droni di Godspeed che lo avevano attaccato. Poi, nel penultimo episodio - attenzione alle anticipazioni! - Godspeed si era manifestato a Barry, intenzionato a drenare la sua velocità, e lui, con l'aiuto di Hartley Rathaway/Pied Piper, era riuscito a fermato, scoprendo però che neanche quello era August Heart, ma solo un altro drone. Le ultime sue parole, tuttavia, non erano state per nulla rassicuranti, perché le intenzioni di chi lo aveva mandato sono tuttora quelle di ottenere la velocità infinita.

La domanda è stata a quel punto chiara e legittima: si tratta del vero Godspeed? Mentre The Flash non tornerà in tv prima del 2021, un ritardo dovuto all'emergenza Coronavirus che continua a tenere i set della serie chiusi, Wallace ha risposto alla domanda così: "Sì, potrebbe essere...". E dopo una risata malvagia, ha aggiunto: "È lì che stiamo andando!". E sebbene le parole si prestino a più di un'interpretazione, il fatto che il comunicato di The CW per la stagione 2020-21 descriva la prossima minaccia di Central City come "potente" e "devastante" suggerisce una volta in più che i tempi dovrebbero essere maturi per portare sullo schermo uno scontro di una tale entità.