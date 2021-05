The Flash scuote i fan con due pesanti addii nel cast

News Serie TV

Carlos Valdes e Tom Cavanagh non torneranno nella prossima stagione della serie tv.

Incredulità e sconforto tra i fan di The Flash dopo la notizia, riportata da Deadline, che due volti storici della serie supereroistica di The CW stanno lasciando il cast dopo sette stagioni. Si tratta di Carlos Valdes e Tom Cavanagh, interpreti fin dal primo episodio di Cisco Ramon e Harrison Wells, rispettivamente.

"Tom e Carlos sono stati parte integrante della nostra serie per sette stagioni e ci mancheranno moltissimo", ha commentato lo showrunner di The Flash Eric Wallace in una dichiarazione pubblicata dal sito americano. "Entrambi sono talenti incredibili i quali sono stati capaci di creare personaggi che i fan e il pubblico di tutto il mondo hanno imparato ad amare. Questo è il motivo per cui terremo felicemente la porta aperta per qualche occasionale apparizione".

Mentre Valdes continuerà a recitare nella serie fino all'ultimo episodio della settima stagione, così non sarà per Cavanagh, la cui ultima apparizione come membro regolare del cast è andata già in onda. Tuttavia, dovrebbe fare almeno un'incursione prima dell'ultimo episodio.

The Flash 7: Chi va, e chi torna

Ma se qualcuno sta per andare via o lo ha già fatto, qualcun altro sta per tornare. TVLine ha rilevato che il 150° episodio della serie, in onda negli Stati Uniti tra qualche mese, riporterà sullo schermo Nora West-Allen, la velocista interpretata da Jessica Parker Kennedy fino alla stagione 5. La futura figlia Barry e Iris apparirà in realtà in più di un episodio, incluso il 150°, nel quale ricordiamo farà il suo debutto Bart Allen (interpretato dall'attore di Liv e Maddie Jordan Fisher), l'adolescente più veloce del mondo e in questa versione anch'egli il futuro figlio della coppia.