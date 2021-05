The Flash: Jordan Fisher è Kid Flash nella prima foto

News Serie TV

L'amato giovane velocista della DC Comics farà il suo debutto nel 150° episodio della serie.

La serie di The CW The Flash ha svelato quello che sarà il look della nuova aggiunta al cast Jordan Fisher nei panni di Impulso, il famoso giovane velocista della DC Comics anche conosciuto come Bart Allen, che in questa versione sarà il futuro figlio di Barry e Iris e non il loro nipote come nei fumetti. L'immagine riprende perfettamente una tavola tratta dal numero 50 di The Flash, nel quale il tanto atteso ritorno del personaggio è stato raccontato e illustrato da Joshua Williamson e Howard Porter.

Bart Allen in The Flash

Come anticipato nelle scorse settimane, il "selvaggiamente impulsivo" Bart Allen farà il suo debutto nel 150° episodio di The Flash, intitolato Heart of the Matter, con i loro sbalorditi genitori Barry e Iris (Grant Gustin e Candice Patton) costretti a darsi da fare per insegnargli l'arte della pazienza, affinché la loro famiglia possa riuscire a lavorare insieme per fermare "la più grande minaccia che il Team Flash abbia mai affrontato". Un altro aspetto elettrizzante dell'introduzione di Bart è che farà squadra anche con la sorella super potente Nora/XS, interpretata nuovamente da Jessica Parker Kennedy, il cui ritorno è stato confermato per un arco di episodi.

Nel fumetto, dopo essere rimasto intrappolato per anni nella Forza della Velocità, Bart viene riportato nell'Universo DC quando Wally West rompe la barriera tra quest'ultima e il mondo reale durante l'arco Flash War. Tuttavia, farlo scatena molte altre forze cosmiche sul mondo. Questa similitudine tra la foto e il disegno sembrerebbe suggerire quale potrebbe essere il modo in cui Bart e/o Nora, cancellati dalla timeline nel finale della quinta stagione di The Flash, arriveranno nel presente. Ma sembrerebbe suggerirlo anche il modo in cui la trama si sta sviluppando da un paio d'anni a questa parte, dopo che le azioni di Barry nel crossover Crisi sulle Terre Infinite hanno causato l'estinzione della Forza della Velocità e lui e Iris hanno usato il potere del loro amore per rianimarla in modo che Barry potesse recuperare la sua velocità. Azioni le quali però, con loro grande sorpresa, hanno portato anche all'esistenza di molte altre entità cosmiche.