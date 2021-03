The Flash introduce Bart Allen, con un colpo di scena

News Serie TV

Jordan Fisher interpreterà il personaggio nella settima stagione della serie tv.

The Flash sta per dare il benvenuto a un nuovo velocista. L'attore di Liv e Maddie Jordan Fisher apparirà in un arco di episodi della settima stagione con il ruolo di Bart Allen, l'adolescente più veloce del mondo e, in questa versione, il futuro figlio di Barry e Iris. Quindi, un personaggio che si differenzia profondamente da quello incontrato nei fumetti della DC Comics, nei quali è stato introdotto nel 1994 come il figlio di Don Allen (e Meloni Thawne), a sua volta il figlio gemello della coppia protagonista.

The Flash 7: Conosciamo meglio Bart Allen

Anche conosciuto come il supereroe Impulso, Bart Allen farà il suo debutto nel 150° episodio di The Flash, uno degli ultimi della settima stagione (che in Italia dovrebbe fare il suo debutto su Premium Action il 26 aprile). Quel nome, ovviamente, è un riflesso della sua indole "selvaggiamente impulsiva", come la definisce la produzione. Un comportamento che vedrà degli sbalorditi Barry e Iris (Grant Gustin e Candice Patton) darsi da fare nel tentativo di insegnargli ad avere pazienza. Un compito questo da portare assolutamente a compimento, affinché la loro famiglia possa lavorare insieme per fermare la più grande minaccia che il Team Flash abbia mai affrontato.

Come i fan di The Flash sapranno, questa non sarà la prima volta in cui Barry e Iris si imbatteranno nella loro futura progenie. Era già successo nella quinta stagione, quando Nora West-Allen (interpretata da Jessica Parker Kennedy), anche conosciuta come XS, sopraggiunse dal 31° secolo per conoscere il padre, sparito quando lei aveva pochi anni.