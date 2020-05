The Flash 7: Danielle Panabaker potrebbe non tornare nei primi episodi della prossima stagione

News Serie TV

Lo slittamento della serie in midseason rende incerto il coinvolgimento dell'interprete di Caitlin Snow.

Dopo l'annuncio del palinsesto autunnale della prossima stagione di The CW (che, a causa dell'emergenza Coronavirus, ha rimandato quasi tutti i suoi show a metà stagione), è inevitabile, per molti sceneggiatori, riprogrammare i piani per le loro serie. È il caso di The Flash che, terminata prima del previsto, si trova ad affrontare un problema che non è certo di poco conto: la storia di Caitlin Snow, interpretata da Danielle Panabaker. L'attrice, lontana dal set per maternità già prima della sospensione della produzione della sesta stagione, aveva girato in anticipo alcune scene che chiudessero la storia del suo personaggio. Ma, dal momento che la produzione di The Flash ripartirà sicuramente in ritardo, l'attrice potrebbe essere in grado di tornare già all'inizio della settima stagione. Come si regoleranno gli sceneggiatori? TVLine lo ha chiesto allo showrunner Eric Wallace.

La storia di Caitlin Snow in The Flash 6

Dopo l'annuncio della gravidanza da parte di Danielle Panabaker, gli sceneggiatori di The Flash avevano scritto alcune scene girate in anticipo in modo da dare all'attrice la possibilità di prendersi una pausa per maternità. Il piano originale prevedeva che Caitlin non fosse sul set per gli ultimi tre episodi della sesta stagione (mentre veniva curata da sua madre per la ferita inflitta dal nuovo Dr. Light). Tali episodi, tuttavia, non sono stati più prodotti e le scene precedentemente girate si sono rivelate inutilizzabili.

Danielle Panabaker tornerà all'inizio della settima stagione?

Lo slittamento della serie in midseason (che, a questo punto, non tornerà prima di gennaio 2021) potrebbe permettere a Panebaker di tornare prima del previsto. Sarà possibile? Raggiunto da TVLine, lo showrunner della serie Eric Wallace ha sciolto qualche dubbio. "Ne stiamo discutendo. Anche se sarebbe difficile inserire nuovamente Caitlin e il suo alter ego Frost nella serie, visto che avevamo già scritto le sceneggiature non includendo il personaggio. È problematico ma penso che ci sia una via di mezzo che possiamo percorrere. Vedremo", ha ammesso lo sceneggiatore. L'assenza di Danielle Panabaker, almeni nei primi episodi della settima stagione, sembra tuttavia inevitabile.