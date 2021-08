The First Lady di Showtime arruola anche Clea DuVall e Charlie Plummer

News Serie TV

Il drama antologico che racconterà le vite nascoste delle "prime donne" d'America è attualmente in produzione.

Il maestoso cast di The First Lady si arricchisce di altri due nomi importanti. Hanno infatti firmato per due ruoli ricorrenti nella serie antologica di Showtime che ripercorrerà le vite di alcune delle più importanti first lady degli Stati Uniti gli attori Clea DuVall (Veep) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo, Cercando Alaska).

La trama di The First Lady

Creata da Aaron Cooley, diretta da Susanne Bier (The Undoing) e con Cathy Schulman coinvolta come showrunner, The First Lady vuole raccontare la leadership americana attraverso l'obiettivo delle donne che hanno lasciato il segno alla Casa Bianca. La prima stagione si concentrerà su Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama interpretate rispettivamente dalle eccellenti Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer e Viola Davis. Passando in rassegna gli episodi più significativi delle loro vite, la serie esplorerà la loro dimensione pubblica e quella privata e il loro impatto sulla politica dall'ala Est della residenza presidenziale americana.

I ruoli di Clea DuVall e Charlie Plummer

Clea DuVall interpreterà Malvina “Tommy” Thompson, fidata assistente, segretaria, compagna di viaggio, custode e cara amica di Eleanor Roosevelt. Irriverente, divertente e astuta, Tommy era totalmente devota a Eleanor e insieme hanno aperto la strada alla difesa delle donne. Charlie Plummer, invece, sarà un giovane Franklin Delano Roosevelt. Nato in una famosa famiglia nobile americana, Franklin ascese rapidamente al Senato di New York per iniziare una vita al servizio del suo paese. Sposò Eleanor nel 1905 e, sebbene colpito dalla poliomielite nel 1921, ebbe abbastanza resilienza e vitalità che gli fecero raggiungere un grande successo politico.

Il resto del corposo cast

The First Lady può vantare uno dei cast più ricchi e prestigiosi degli ultimi tempi. Recitano infatti nella serie, tra gli altri, anche Kiefer Sutherland come il presidente Franklin Delano Roosevelt, Aaron Eckhart nel ruolo del presidente Gerald Ford, OT Fagbenle in quello del presidente Barack Obama, Dakota Fanning come Susan Elizabeth Ford e Lily Rabe nei panni della giornalista Lorena 'Hick' Hickock.