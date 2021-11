The Ferragnez - La serie: Amazon Prime Video svela la data di uscita e la sigla ufficiale cantata da Fedez

News Serie TV

Il docu-reality di 8 puntate seguirà la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez e delle loro famiglie.

Amazon Prime Video regala ai fan di Chiara Ferragni e Fedez una nuova succosa anticipazione di The Ferragnez - La serie, il docu-reality Amazon Original che racconterà in 8 puntate la vita della coppia più famosa dei social, seguita da milioni di follower e ribattezzata appunto I Ferragnez. Il servizio di video streaming ha appena annunciato la data di uscita della serie - il 9 dicembre - e ha svelato la sigla ufficiale, un divertente siparietto tra i due protagonisti sulle note di un brano interpretato naturalmente proprio da Fedez. "Tutto è iniziato con un cane un papillon", canta Fedez nella sigla riferendosi al verso della canzone Vorrei ma non posto ("Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton") in cui per la prima volta ha citato quella che poi sarebbe diventata la sua compagna.

The Ferragnez - La serie, cosa vedremo nel nuovo show di Prime Video

In The Ferragnez - La serie, Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, e Fedez, artista poliedrico con all'attivo oltre 60 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, già protagonista su Amazon Prime Video di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo e conduttore del grande successo LOL: Chi ride è fuori, accompagnano il pubblico dietro le quinte della loro quotidianità, permettendogli di scoprire la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme - fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconta con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si apre per svelarsi e far scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.