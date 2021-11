The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez posano nel poster ufficiale della serie di Amazon Prime Video

News Serie TV

A dicembre, le star dei social protagoniste di un docu-reality di 8 puntate ritratto della loro quotidianità.

È quasi tutto pronto ad Amazon Prime Video per il lancio di The Ferragnez: La serie, il docu-reality che racconta le vite delle star dei social Chiara Ferragni e Fedez da una prospettiva nuova anche per loro che non è quella di uno smartphone, come siamo abituati a vedere. In attesa di conoscere la data di debutto (i fan dovranno pazientare fino a dicembre), il servizio streaming ne mostra oggi il poster ufficiale, firmato dal fotografo di fama internazionale David LaChapelle, che con il suo lavoro ha creato alcune delle immagini più archetipiche e inconfondibili del XXI secolo. Nello scatto, le luci fluo al neon e le guglie del Duomo di Milano fanno da sfondo al ritratto della giovane coppia emblema della contemporaneità.

The Ferragnez: La serie, cosa aspettarsi mentre si aspetta

In The Ferragnez: La serie, Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, e Fedez, artista poliedrico con all'attivo oltre 60 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, già protagonista su Amazon Prime Video di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo e conduttore del grande successo LOL: Chi ride è fuori, accompagnano il pubblico dietro le quinte della loro quotidianità, permettendogli di scoprire la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme - fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Con uno sguardo inedito e intimo, la serie di 8 puntate racconta con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si apre per svelarsi e far scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.