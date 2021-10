The Fall of the House of Usher: Netflix ordina una nuova miniserie di Mike Flanagan, l'autore di Hill House

News Serie TV

Dopo The Haunting e Midnight Mass, il veterano dell'horror rinnova la sua collaborazione con il colosso dello streaming con una nuova serie tratta da un racconto di Edgar Allan Poe.

Il sodalizio tra Netflix e Mike Flanagan, l'apprezzato autore di successi come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e la recente Midnight Mass, è ormai consolidato. Il servizio di video in streaming ha ordinato allo sceneggiatore The Fall of the House of Usher, una nuova miniserie basata sul racconto La caduta della casa degli Usher del maestro dell'horror Edgar Allan Poe.

The Fall of the House of Usher: I primi dettagli della nuova miniserie di Mike Flanagan

Per Flanagan, che sarà sceneggiatore e anche regista di quattro degli otto episodi ordinati (i restanti quattro saranno diretti dal suo collaboratore di lunga data Michael Fimognari), si tratta di un ritorno al suo genere preferito, quello delle case misteriose e spaventose, dopo l'incursione nel tema del fondamentalismo religioso con Midnight Mass. Pubblicato nel 1839, il racconto di Poe tratta temi come la follia, la famiglia, l'isolamento e l'identità, tutti argomenti già cari a Flanagan. Al momento, tuttavia, non conosciamo la trama ufficiale della miniserie ma Netflix ha assicurato che il progetto non sarà una trasposizione fedele del materiale letterario di partenza ma permetterà all'autore di aggiungere anche elementi nuovi.

È bene ricordare che The Fall of the House of Usher non sarà in alcun modo collegata con le miniserie di Flanagan già presenti o in arrivo su Netflix, nate in seno all'accordo che lega lo sceneggiatore allo streamer. Sarà autoconclusiva e si tratterà del suo quinto lavoro dopo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e l'altra serie di prossima uscita The Midnight Club. Dal canto suo, Mike Flanagan su Twitter ha commentato la notizia scrivendo: "Sono così esaltato per questa serie. È diversa da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima".