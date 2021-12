The Equalizer licenzia Chris Noth dopo le accuse di violenza sessuale

News Serie TV

L'attore, tornato nei panni di Mr. Big nel revival di Sex and the City, accusato da tre donne.

Mentre Chris Noth non potrà tornare nell'universo di Sex and the City, per ragioni che vi saranno ovvie con la visione del primo episodio del recente revival And Just Like That..., l'altra serie di cui l'attore 67enne è uno dei volti principali, il procedurale di CBS The Equalizer, ha deciso di estrometterlo in seguito alle accuse di violenza sessuale avanzate nei giorni scorsi da tre donne.

Licenziato con effetto immediato, Noth lascia il ruolo di William Bishop, l'eccentrico ex direttore della CIA e amico di vecchia data della giustiziera Robyn McCall (Queen Latifah), nel bel mezzo della seconda stagione. "Chris Noth non registrerà altri episodi di The Equalizer, con effetto immediato", hanno dichiarato Universal Television e CBS in uno stringato comunicato. La sua ultima apparizione nella serie è prevista all'inizio del 2022, nel prossimo episodio della stagione 2 girato precedentemente.

Chris Noth: Le accuse

La scorsa settimana, all'indomani del debutto di And Just Like That..., due donne si sono fatte avanti raccontando a The Hollywood Reporter le loro storie su come Noth le aveva violentate, una nel 2004 e l'altra nel 2015. Una terza donna ha seguito il loro esempio alcuni giorni dopo, accusando l'attore di averla aggredita sessualmente all'epoca in cui era una hostess in un ristorante a Manhattan. L'iniziativa degli studi dietro The Equalizer segue la decisione della società Peloton di ritirare un recente annuncio pubblicitario con protagonista Noth, affermando che "ogni singola accusa di violenza sessuale deve essere presa seriamente".

Noth ha negato categoricamente le affermazioni, affermando in una dichiarazione: "Le accuse contro la mia persona fatte da individui che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono assolutamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa - no significa sempre no - questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in discussione il tempismo di queste storie. Non sono certo del motivo per il quale stiano emergendo ora, ma so questo: non ho violentato queste donne".