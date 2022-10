The English: Il trailer ufficiale della serie western con Emily Blunt, in arrivo su Prime Video

News Serie TV

I sei episodi del drama arrivano in streaming dall'11 novembre.

Meglio non mettersi contro Emily Blunt mentre si destreggia tra pugni e pistole in The English, una nuova serie western di Prime Video che promette di essere quanto meno particolare. In attesa del debutto previsto per il prossimo 11 novembre, il servizio di video in streaming ne ha diffuso il trailer ufficiale.





The English: La trama e il resto del cast

In The English, creata da Hugo Blick (The Honourable Woman), Blunt (Il ritorno di Mary Poppins) interpreta un'aristocratica inglese di nome Lady Cornelia Locke che si ritrova nell'America del 1890 e lì incontra l'esploratore Eli Whipp (Chaske Spencer, Blindspot). I due intraprendono un viaggio attraverso un paesaggio violento e molti pericoli mentre sono ben consapevoli del proprio destino, ma non sanno che hanno un passato condiviso. Insieme devono affrontare ostacoli terrificanti che mettono alla prova i loro limiti sia fisicamente che psicologicamente.

Cornelia è alla ricerca di vendetta. "Qualcuno ha ucciso mio figlio... e ora lo ucciderò", confessa nel trailer. Chiede così aiuto a Eli e non si fa problemi a usare fucili, proiettili e frecce per farsi strada in una storia che, come recita la sinossi ufficiale, è "un'indagine su una serie di bizzarri e macabri omicidi irrisolti" e su una storia comune di Cornelia ed Eli che "si troveranno faccia a faccia con il futuro che dovranno vivere". Recitano nella serie anche Ciarán Hinds (Roma), Stephen Rea (The Honourable Woman), Valerie Pachner, Rafe Spall (Trying), Tom Hughes (A Discovery of Witches, Victoria) e Toby Jones (Wayward Pines).