The English: Emily Blunt nelle prime foto della miniserie western di Prime Video

La miniserie di 6 episodi sarà disponibile in streaming su Prime Video a novembre.

Amazon e BBC hanno diffuso le prime foto ufficiali di The English, miniserie dell'affermato Hugo Blick (The Honourable Woman) con la vincitrice del Golden Globe Emily Blunt (Il ritorno di Mary Poppins, La ragazza del treno) e Chaske Spencer (Blindspot), in streaming su Prime Video da novembre.

La trama e i personaggi di The English

Descritto come un western drama di sei episodi che prende i temi dell'identità e della vendetta per raccontare una storia unica e avvincente che parla di razza, potere e amore, The English ruota attorno a due individui che, nell'America centrale del 1890, si incontrano per attraversare un paesaggio violento. Blunt interpreta Lady Cornelia Locke, un'aristocratica inglese, mentre Spencer è Eli Whipp, un ex ricognitore Pawnee. Entrambi sono ben consapevoli del proprio destino, ma nessuno dei due sa che è radicato in un passato condiviso. Insieme devono affrontare ostacoli terrificanti che mettono alla prova i loro limiti sia fisicamente che psicologicamente. Mentre superano ogni difficoltà sul loro cammino, si avvicinano alla loro destinazione finale, la nuova città di Hoxem, nel Wyoming. Ed è qui che, dopo un'indagine dello sceriffo Robert Marshall (Stephen Rea, The Honourable Woman) e della giovane vedova Martha Myers (Valerie Pachner) su una serie di omicidi irrisolti, l'intera portata della storia di Cornelia e Eli prende senso e i due si trovano faccia a faccia con il futuro che li attende.

Il resto del cast di The English include Rafe Spall (Trying), Tom Hughes (A Discovery of Witches, Victoria), Toby Jones (Wayward Pines) e il veterano dello schermo Ciarán Hinds (Il Trono di Spade, Roma).