The Eddy: “sarete sorpresi, non aspettativi La La Land”, la parola agli attori della serie diretta da Damien Chazelle

Joanna Kulig, André Holland e Amanda Stenberg ci raccontano la nuova serie Netflix Original dedicata al jazz.

Sembra quasi irriconoscibile rispetto alla selvaggia donna innamorata nello splendido Cold War di Pawel Pawlikowski, per il quale si è fatta conoscere in tutto il mondo. Dal vivo Joanna Kulig è irrefrenabile, sorridente e graziosamente folle, mentre ricorda che nei giorni prima della notte degli Oscar (poi vinto come film straniero) era incinta e pronta a partorire da un momento all’altro. “Mi voleva vedere Damien Chazelle, dopo aver visto Cold War, e ho chiesto di vederlo a Santa Monica, vicino a un’ospedale, meglio essere prudenti. Dopo un bell’incontro mi hanno chiesto di mandargli alcune canzoni, ma era il giorno in cui dovevo partorire, gli ho detto che non potevo registrare niente e sono andato con la mia agente a cantare dal vivo. Tre ore dopo ci hanno richiamato per dire che avevo ottenuto la parte”, ci dice mentre la incontriamo a Berlino per parlare della sua prima serie televisiva, The Eddy, diretta e prodotta anche da Damien Chazelle e dedicata al jazz e alla città di Parigi, disponibile per Netflix Original.

“Damien lascia spazio all’improvvisazione, ogni tanto mi faceva parlare in polacco, anche se nessuno capiva”, ha aggiunto la Kulig. “Tavolta è stata dura, perché passavo dall’inglese a altre lingue, ogni tanto improvvisando. Tutte le musiche e le canzoni sono eseguite dal vivo, ogni tanto ero sul palco a cantare e la camera si spostava su altri personaggi che avevano dei dialoghi da recitare, per poi tornare su di me. È stato difficile per tutti i musicisti essere sempre concentrati, ma davvero speciale, io mi dividevo fra i musicisti, per lo più americani, e gli attori, soprattutto francesi, e ognuno aveva il suo modo di lavorare."

Un affresco dal ritmo crescente, senza schemi predefiniti e una libertà di spaziare fra generi e situazioni che non possono che ricordare la rinfrescante variazione di un’orchestra jazz. Una di quelle serie che dovete gustarvi interamente, per tutti gli otto episodi, proprio perché impossibile da etichettare. La Kulig canta, e anche molto bene, facendo parte della banda del locale del titolo. Insieme a lei André Holland, davvero convincente, nei panni di Elliot Udo, americano a Parigi, proprietario del jazz club insieme al suo grande amico parigino Farid (Tahar Rahim), presto raggiunto dalla figlia Julie che vive negli States con la moglie. A interpretarla, l’astro nascente Amandla Stenberg, protagonista de Il coraggio della verità.

“Noi americani abbiamo uno stile più fisico, siamo emotivi, mentre i francesi sono più cerebrali, almeno così si dice", ci ha detto André Holland. "Devo dire che in parte è probabilmente vero e Damien Chazelle, che unisce le due sensibilità, credo abbia contribuito a un bel matrimonio. C’erano molte nazionalità diverse e mi è piaciuto molto il fatto che a tutti è stato chiesto di fare cose che non aveva mai fatto prima, per esempio io suono la tromba e il piano, che non avevo mai toccato prima. Lavorare insieme a grandi musicisti della band del locale ha creato una grande carica di energia. Della serie non posso dirvi troppo, ma sappiate che qualche volta le cose devono andare peggio, per poi migliorare. Damien Chazelle è sempre stato presente, non solo ha girato i primi due episodi, ma era a Parigi a montarli mentre giravamo i successivi due. Abbiamo lavorato molto sulla sceneggiatura e mi ha mandato delle canzoni da ascoltare oltre a dei filmati di Thelonius Monk, per studiare il modo in cui provava e lavorava con la sua band, poi siamo andati a vedere della musica dal vivo in alcuni club di Parigi, il che è stato molto utile. Molta gente si aspetta che Damien abbia fatto di nuovo La La Land, ma è una cosa totalmente diversa, sorprenderà molte persone, non è un musical, ma un dramma con all’interno della musica.

Amandla Stenberg non è stata da meno. “Anch’io suono, il clarinetto. Ho fatto del mio meglio. Girare a Parigi è stata per me un’esperienza incredibile, l’approccio è stato funzionale a quello che provava Julie, che si avvicinava a una realtà multiculturale non in un contesto turistico tradizionale. Abbiamo girato un po’ dappertutto, ma non in luoghi iconici, in posti che la maggior parte della gente non conosce. Mi sono preparata come al solito, direi, cercando di mettermi nei panni del personaggio prima delle riprese e capire il suo modo di ragionare. Il mio personaggio si sente solo in un contesto straniero, cosa che provavo anche io nella vita reale mentre giravamo. Per la prima volta sono stata così lontana da casa, abbiamo girato per sei mesi, senza conoscere la lingua, il processo di inserimento nella città è stato difficile e si riflette nel viaggio del personaggio, di Julie. Damien ci ha chiesto di vedere un paio di film di Godard, fra cui Fino all’ultimo respiro, e Ai nostri amori di Pialat, per il rapporto fra padre e figlia. Poi avevamo anche dei riferimenti più recenti come Diamante nero di Céline Sciamma e La vita di Adele. Amo il jazz, al contrario di molti miei coetanei, sono cresciuta con Miles Davis e adoro cantanti più ibride come Nina Simone e Billie Holiday”.