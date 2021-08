The Dropout: Dylan Minnette e altre aggiunte al cast della miniserie Hulu

News Serie TV

L'attore di Tredici raggiunge Amanda Seyfried e Naveen Andrews nel drama che ripercorrerà la storia dell'imprenditrice caduta in disgrazia Elizabeth Holmes.

The Dropout, la miniserie Hulu che racconterà l'incredibile storia dell'ascesa e della rovinosa cadua dell'imprenditrice Elizabeth Holmes e della sua Theranos, potrà contare anche su Dylan Minnette. L'ex star di Tredici si è unita al cast del drama insieme ad altri 8 attori che sono Alan Ruck, Bashir Salahuddin, Mary Lynn Rajskub, Hart Bochner, James Hiroyuki Liao, Nicky Endres, Camryn Mi-Young Kim e Andrew Leeds. Le new entry raggiungono i protagonisti Amanda Seyfried e Naveen Andrews, interpreti rispettivamente di Elizabeth Holmes e Ramesh 'Sunny' Balwani.

La trama di The Dropout e l'assurda storia di Elizabeth Holmes

Creata e prodotta a livello esecutivo da Liz Meriwether (New Girl) e con Michael Showalter che dirigerà più episodi, The Dropout si basa sul podcast di ABC News per raccontare la storia di Elizabeth Holmes che a soli 19 anni, nel 2003, fondò la (presunta) start-up rivoluzionaria Theranos e fu paragonata a Steve Jobs per la sua inventiva in campo tecnologico. Arrivata a valere in pochi anni circa 10 miliardi di dollari, l'azienda - che prometteva di sviluppare avanzatissime tecnologie in ambito sanitario come delle analisi del sangue poco invasive e più precise - assicurò a Holmes un'enorme popolarità, almeno fino a quando non si scoprì che le tecnologie messe a punto dalla società non mantenevano le promesse. La salute di migliaia di persone era stata messa in grave pericolo e Holmes e l'ex AD e direttore generale e operativo di Theranos Ramesh 'Sunny' Balwani furono travolti dallo scandalo e affrontarono un processo. La serie esplorerà l'assurda vicenda di Holmes e Theranos, un'incredibile storia di ambizione e fama andate terribilmente storte. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è fatta da sé a perdere tutto in un batter d'occhio?

I ruoli dei nuovi attori e il resto del cast

Dylan Minnette interpreterà Tyler Shultz, un giovane laureato in biologia all'Università di Stanford e nipote di George Shultz che, daver ottenuto il suo primo lavoro in assoluto alla Theranos, scopre che l'azienda sta manipolando i dati.

Hart Bochner (Die Hard) sarà Larry Ellison, un uomo bello, carismatico e ricco interessato all'innovazione dell'assistenza sanitaria domiciliare di Elizabeth.

Bashir Salahuddin (Top Gun: Maverick) sarà Brendan Morris. Burbero ma intelligente, è un ingegnere elettrico capo della start-up di Elizabeth, che porta la tecnologia dell'azienda in una direzione diversa.

Mary Lynn Rajskub (24) interpreterà Lorraine Fuisz, la moglie di Richard Fuisz (Wiliam H. Macy)

Ad Alan Ruck (Succession) è stato affidato il ruolo di Jay Rosan, un impiegato di Walgreens presso la sede aziendale di Chicago come parte dell' "Innovation Team" e che crede che a Walgreens sia stata offerta l'opportunità di una vita.

James Hiroyuki Liao (Cowboy Bebop) sarà Edmond Ku, capo ingegnere della start-up di Elizabeth, che lavora duramente per completare il prototipo di un dispositivo che potrebbe rivoluzionare il settore sanitario.

Nicky Endres (Giorno per giorno) interpreterà Ana Arriola, una ex designer di Apple che viene reclutata da Elizabeth ma che ha delle riserve su come vanno le cose a Theranos.

Camryn Mi-Young Kim interpreterà Erika Cheung una neolaureata a Berkley che decide di saltare la scuola di specializzazione per lavorare a Theranos. Dopo aver scoperto che l'azienda sta manipolando i dati, parte per scoprire e, infine, far conoscere a tutti la la verità.

Andrew Leeds (Barry), infine, sarà Roland, un saputello "yes man" di Walgreen.

Nella miniserie recitano anche i già annunciati William H. Macy, Laurie Metcalf, Elizabeth Marvel, Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, Michael Ironside, Bill Irwin e Josh Pais.