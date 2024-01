The Diplomat elegge Allison Janney vicepresidente nella stagione 2

News Serie TV

Il thriller politico con Keri Russell tornerà in streaming su Netflix quest'anno.

Vincitrice di un Oscar, un Golden Globe, sette Emmy e sette SAG Awards, Allison Janney è una delle stelle più luminose di Hollywood. Reduce dalla splendida esperienza di Mom, l'attrice firma con Netflix per un ruolo prominente nella seconda stagione del thriller politico The Diplomat, accanto a Keri Russell.

The Diplomat 2: Il ruolo di Allison Janney

Il ciclo inaugurale di The Diplomat si è concluso con l'ambasciatrice Kate Wyler (Russell) e il ministro degli esteri Austin Dennison (David Gyasi) in serio pericolo dopo aver scoperto simultaneamente la cospirazione dietro l'attacco alla portaerei britannica. Quando la stagione 2 debutterà su Netflix più avanti quest'anno, la crisi sarà ancora in corso. "Riprenderà dall'istante successivo", aveva confermato una fonte vicina alla propduzione a TVLine la scorsa estate. La serie "ha una sequenza temporale molto complessa - passano qualcosa come tre settimane nella prima stagione - perciò ha senso che la stagione 2 inizi pochi istanti dopo".

Secondo Variety, Janney, in tv famosa anche per i suoi trascorsi in West Wing, un altro drama politico, ricorrerà nei panni della Vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Grace Penn. Il rinnovo di The Diplomat per una seconda stagione, annunciato appena 10 giorni dopo il debutto della prima, è stato accompagnato dalle seguenti parole della vicepresidente della divisione serie drammatiche di Netflix Jinny Howe: "I fan di tutto il mondo hanno amato ogni minuto del dramma avvincente e propulsivo di The Diplomat e hanno apprezzato la potente performance di Keri. Dopo quel cliffhanger sbalorditivo, non vediamo l'ora che vedano cosa il fantastico team visionario formato da Debora Cahn, Janice Williams, Alex Graves e Keri ha in serbo per la seconda stagione".