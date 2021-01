The CW rinuncia allo spin-off Green Arrow and the Canaries

News Serie TV

La serie, rimasta in considerazione alla rete, è stata ora accantonata definitivamente.

Non c'è alcuna possibilità di rivedere le Canarine in tv, purtroppo. A quasi un anno dalla conclusione di Arrow, diverse fonti riportano che The CW ha rinunciato definitivamente alla possibilità di produrre Green Arrow and the Canaries, lo spin-off al femminile il cui backdoor pilot era andato in onda durante l'ottava e ultima stagione della rivoluzionaria serie supereroistica.

Concepita per la stagione 2020-21 e poi non ordinata dalla rete, che ha preferito dare una possibilità a Superman & Lois, Green Arrow and the Canaries non era stata accantonata del tutto e il presidente Mark Pedowitz aveva assicurato che rimaneva in considerazione. Ad aprile, intervistata da TVLine, Katie Cassidy, una delle protagoniste, aveva detto: "Sono una persona molto positiva, quindi sono fiduciosa che andremo avanti. Se c'è un momento per uno show tutto al femminile con tre protagoniste toste, è questo. Quindi non sono preoccupata, mi sento abbastanza ottimista". Tuttavia, Arrow aveva concluso il suo viaggio con ascolti in forte calo, mettendo in evidenza una disaffezione sempre più marcata verso le storie di supereroi che nei mesi successivi ha portato all'annuncio da parte di The CW delle prossime conclusioni anche di Supergirl e Black Lightning.

Ambientato a Star City nell'anno 2040, lo spin-off riproponeva Mia Queen (Katherine McNamara) come una giovane donna che ha tutto quello che avrebbe potuto desiderare. Tuttavia, quando Laurel (Cassidy) e Dinah (Juliana Harkavy) si ripresentano improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una piega scioccante e il mondo perfetto di Mia viene sconvolto. Le Canarine sono sulle tracce di una vittima di rapimento che ha legami diretti con lei e hanno bisogno del suo aiuto. Consapevole che ciò cambierà ogni cosa, Mia non può fare a meno di essere un'eroina, e lei, Laurel e Dinah tornano nuovamente nei loro costumi per salvare la città.