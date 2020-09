The CW chiude Supergirl: La stagione 6 sarà l'ultima

News Serie TV

La serie tornerà in onda nel 2021 con una stagione conclusiva lunga 20 episodi.

Un altro supereroe sta per lasciare l'Arrowverse e la rete che negli ultimi otto anni ne ha tessuto le maglie. Con una mossa del tutto inattesa, che segue di otto mesi la conclusione di Arrow, The CW ha fatto sapere che la prossima, sesta stagione di Supergirl sarà l'ultima. La serie con Melissa Benoist nel costume dell'iconica vigilante della DC Comics cugina di Superman, ereditata nel 2016 da CBS, tornerà nel 2021 con un ciclo conclusivo lungo 20 episodi, mentre l'inizio delle riprese post-lockdown è previsto per la fine di questo mese.

La fine di Supergirl: Il messaggio di Melissa Benoist

Il commento dell'attrice che da cinque anni dà il volto a Kara Danvers sull'imminente conclusione di Supergirl non si è fatto attendete. "Dire che è stato un onore interpretare questo personaggio iconico sarebbe un enorme eufemismo", ha scritto Benoist su Instagram. "Vedere l'incredibile impatto che la serie ha avuto sulle ragazze di tutto il mondo mi ha sempre lasciata onorata e senza parole. Ha avuto un impatto anche su di me. Mi ha insegnato la forza che non sapevo di avere, per trovare la speranza nei luoghi più bui, e che siamo più forti quando siamo uniti. Ciò che [Supergirl] rappresenta spinge tutti noi ad essere migliori. Ha cambiato la mia vita in meglio e le sarò per sempre grata".

Benoist ha parlato poi degli ultimi episodi della serie: "Sono davvero entusiasta di poter pianificare la conclusione di questo fantastico viaggio e non vedo l'ora che vediate cosa abbiamo in serbo. Prometto che realizzeremo un'ultima stagione pazzesca".

Le sorti dell'Arrowverse

Non è chiaro al momento se le ragioni dietro la chiusura di Supergirl siano puramente creative o riconducibili ad altri fattori, incluse le medie d'ascolto, in calo di oltre il 30% la scorsa stagione (l'ultimo episodio aveva riunito appena 648,000 spettatori, con un rating nel target principale dello 0.1). Lo scopriremo presto, evidentemente. Nel frattempo, sebbene l'Arrowverse perda una delle sue colonne portanti, la seconda dopo Arrow, rimane più vivo che mai grazie non solo alla seguitissima The Flash e a DC's Legends of Tomorrow, anche a una rinnovata Batwoman e alla nuova Superman & Lois. A queste si aggiungono poi Black Lightning e la recentemente acquisita Stargirl, il cui ingresso effettivo nel media franchise, siamo sicuri, ha gli episodi contati.